Receitas da Altice Portugal subiram para 2,9 mil milhões em 2023

As receitas da Altice Portugal, dona da empresa de telecomunicações Meo, subiram 10,5% em 2023, para 2,9 mil milhões de euros.

Englobado na Altice International, que tem ainda as operadoras da Altice em Israel e na República Dominicana, o negócio português foi o único que cresceu em receitas no ano passado, contribuindo para uma subida consolidada de 2,2% do volume de negócios, que atingiu 5,14 mil milhões de euros.

Segundo o comunicado divulgado pela Altice International, controlada por Patrick Drahi, esta quarta-feira, o negócio ressentiu-se dos efeitos do ataque terrorista de 7 de Outubro, em Israel.

A operadora israelita HOT foi afectada por uma “redução das receitas no segmento fixo” pois “as mensalidades foram parcialmente congeladas para uma parte da população israelita deslocada no Sul e no Norte do país”.

Também houve diminuição das receitas no segmento móvel, nomeadamente das receitas pré-pagas e de roaming, uma vez que há menos clientes a viajar para o estrangeiro e menos visitantes a chegar a Israel.

A operação israelita será negativamente afectada pela guerra em 2024, mas ainda é cedo para calcular o efeito, nota a Altice International.

A empresa revela ainda que pagou no final de 2023 a coima de 124,5 milhões de euros que lhe havia sido imposta pela Comissão Europeia em 2018, por ter tomado determinadas decisões de gestão na PT Portugal, ainda antes de os serviços europeus da Concorrência terem dado OK ao negócio de compra da empresa portuguesa, que ocorreu em 2015.

A Altice International (que inclui ainda a empresa de publicidade online Teads) não divulga os resultados líquidos das subsidiárias, mas o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações em Portugal aumentou 14,5% e superou os mil milhões de euros (1038 milhões).

O investimento realizado pela Altice Portugal manteve-se estável face a 2022, atingindo 488 milhões de euros (mais 1,1%).

Noutro comunicado, a empresa liderada por Ana Figueiredo referiu que a sua rede de fibra óptica já alcançou um total de 6,4 milhões de casas. “O reforço da rede móvel, em particular na implementação da tecnologia 5G, resultou numa taxa de cobertura de 95,7% no final do 4.º trimestre”.

Quanto ao 4G, a taxa de cobertura da população nacional era de 99,9% no final do ano passado.

Os fundos operacionais gerados pela Altice Portugal foram de 550 milhões de euros (mais 29,9%), tendo atingido os 958 milhões na Altice International (mais 14,2%).

No final de Dezembro de 2023, a Altice International tinha uma dívida líquida 8,79 mil milhões de euros. A Altice International, a Altice France e a Altice USA fazem parte do grupo de telecomunicações de Patrick Drahi, que está em processo de venda de activos, entre eles a Altice Portugal.