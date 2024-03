Al Pacino explica estranho anúncio de melhor filme: “Foi uma escolha dos produtores”

“Dez filmes maravilhosos foram nomeados, mas apenas um vai levar o prémio de melhor filme. E tenho de ir ao envelope para... E vou. Aqui vai… E os meus olhos vêem Oppenheimer.”

Foi assim que Al Pacino anunciou o vencedor maior da noite dos Óscares, e a forma atabalhoada apanhou o público desprevenido. Até porque, tradicionalmente, todos os filmes são enunciados para um finalíssimo “And the Oscar goes to” (e o Óscar vai para…) ou “And the winner is” (e o vencedor é…).

O momento foi visto com algum desconcerto tanto por parte de quem estava no Dolby Theater, em Los Angeles, como pelos mais de 19,5 milhões que seguiam o espectáculo em casa. Mas o actor já veio explicar que a ideia de omitir os restantes nomeados não foi sua. Num comunicado, Al Pacino relata que a decisão foi tomada pelos produtores do espectáculo, “uma vez que foram destacados individualmente ao longo da cerimónia”.

Na sua declaração, divulgada na tarde de segunda-feira, Pacino considerou que “ser nomeado é um grande marco na vida de uma pessoa e não ser totalmente reconhecido é ofensivo e doloroso”.

A produtora dos Óscares, Molly McNearney, explicou à revista Variety que havia a preocupação com a possibilidade de o programa demorar mais que o previsto, defendendo a sua decisão com o facto de se terem visto, ao longo do show, os trailers dos dez nomeados. “[Por altura do anúncio do vencedor], as pessoas só querem saber quem ganha e estão prontas para que o espectáculo termine.”

No entanto, McNearney não deixou de lamentar o facto de Al Pacino se ter sentido numa “situação difícil”, o que, assumiu, “tornou as coisas um pouco confusas”. Ainda assim, a produtora desvalorizou: “É essa a emoção da televisão em directo. Nunca se sabe se se vai conseguir exactamente o que se quer!”

Além do vencedor Oppenheimer, os outros nove trabalhos nomeados eram American Fiction, A Zona de Interesse, Anatomia de Uma Queda, Assassinos da Lua das Flores, Barbie, Maestro, Os Excluídos, Pobres Criaturas e Vidas Passadas.