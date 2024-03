A lista dos vencedores dos Óscares 2024, de Oppenheimer a Emma Stone e Billie Eilish

Três dos quatro prémios principais (filme, realização e actor) e ainda outras quatro estatuetas. Oppenheimer foi o grande vencedor da 96ª cerimónia dos Óscares da Academia, levando também à consagração de Christopher Nolan (realizador), Cillian Murphy (actor) e Robert Downey Jr. (actor secundário).

Emma Stone, com o Óscar para a Melhor Actriz, conquistou o prémio mais significativo para outro dos favoritos da noite, Pobres Criaturas, que alcançou três outras distinções em categorias técnicas (figurino, cenografia e cabelo e maquilhagem).

Barbie, que partia para a noite dos Óscares com oito nomeações, arrecadou apenas a distinção pela Melhor Canção Original (What Was I Made For, de Billie Eilish e Finneas O’Connell). Assassinos da Lua das Flores e Maestro, com 10 e 7 nomeações, respectivamente, saíram da cerimónia sem qualquer estatueta.

A lista dos premiados:

Melhor Filme: Oppenheimer

Melhor Realização: Christopher Nolan, por Oppenheimer

Melhor Actriz: Emma Stone, por Pobres Criaturas

Melhor Actor: Cillian Murphy, por Oppenheimer

Melhor Actriz Secundária: Da’vine Joy Randolph, por Os Excluídos

Melhor Actor Secundário: Robert Downey Jr., por Oppenheimer

Melhor Filme Internacional: A Zona de Interesse

Melhor Banda Sonora Original: Ludwig Göransson, por Oppenheimer

Melhor Canção Original: Billie Eilish e Finneas O’Connell por What Was I Made For, em Barbie

Melhor Argumento Adaptado: American Fiction

Melhor Argumento Original: Anatomia de uma Queda

Melhor Montagem: Jennifer Lame, por Oppenheimer

Melhores Efeitos Visuais: Godzilla Minus One

Melhor Som: Johnnie Burn e Tarn Willers, por A Zona de Interesse

Melhor Fotografia: Hoyte van Hoytema, por Oppenheimer

Melhor Figurino: Holly Waddington, por Pobres Criaturas

Melhor Cenografia: James Price, Shona Heath e Zsuzsa Mihalek, por Pobres Criaturas

Melhor Cabelo e Maquilhagem: Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston, por Pobres Criaturas

Melhor Curta-metragem: A História Maravilhosa de Henry Sugar, de Wes Anderson

Melhor Longa-metragem Documental: 20 Days in Mariupol, de Mstyslav Chernov

Melhor Curta-metragem Documental: The Last Repair Shop, de Ben Proudfoot e Kris Bowers

Melhor Filme de Animação: O Rapaz e a Garça, de Hayao Miyazaki

Melhor Curta-metragem de Animação: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko