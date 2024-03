Se eu puder, canta Gohu num videoclipe gravado entre Portugal e os Estados Unidos

Desde Maio de 2023 que Gohu não nos brindava com uma nova canção. Pois aqui está: chama-se Se eu puder e é um dos temas que há-de fazer parte do seu próximo álbum, projectado para 2025. Músico e publicitário, Gohu (nome artístico de Hugo Veiga) já realizou projectos de comunicação para artistas como YoYo Ma, Usher, Lady Gaga, Elton John, Emicida, Kevin o Chris, Criolo e Milton Nascimento, Ivete Sangalo, Baco Exu do Blues, Baiana System e Tropkillaz. A solo, como Gohu, já gravou dois álbuns e vários singles. O novo, Se eu puder, com videoclipe gravado entre Portugal e os Estados Unidos (em cidades como Lisboa, Los Angeles ou Nova Iorque, onde vive), é apresentado deste modo pelo músico e publicitário Gohu, no texto que acompanha o lançamento: “Como emigrante há quase 20 anos, este single é ao mesmo tempo uma biografia e um convite pessoal para a descoberta. É um chamamento para aqueles que anseiam por novos horizontes, pela liberdade de decidir o seu próprio destino. Esta música é um testemunho da jornada que todos nós embarcamos para nos encontrarmos e definirmos o nosso caminho” Com guião e realização de Gohu e imagens recolhidas por Artur Carvalho (em Portugal) e Eytan Davidovits (em Los Angeles), Se eu puder foi produzido e misturado na Maia por S. Pedro.

Nascido na Maia, no Grande Porto, em 12 de Março de 1980, Hugo Veiga foi com 18 anos para Lisboa, para estudar na faculdade, aí ficando até 2005. Formou-se em publicidade e, a dada altura, resolveu viajar até ao Brasil, para um estágio em São Paulo. Apaixonou-se pelo país e ficou lá quase duas décadas, até se mudar para Los Angeles, nos Estados Unidos. Hoje, reside em Nova Iorque. Como Gohu, gravou dois álbuns: Terra da Faina (2020) e Imbassaí (2022). O actual videoclipe sucede a uma série que inclui Nesga de sol (gravado durante a pandemia com a cantora brasileira Tainá), ETs, levem-me daqui ou Contigo como Lontra (onde o músico surgia como avatar) e ainda Nortada ou Tigela, Chocapic & Leite (nos quais surgia pessoalmente).