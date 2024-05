André Amaro lança esta sexta-feira Labirinto, álbum marcado pelas “cicatrizes da vida”

Três anos passados sobre a sua estreia a solo, com O Meu Lugar, publicado em Maio de 2021, André Amaro lança esta sexta-feira o seu novo álbum, intitulado Labirinto. Anunciado no início de 2023 com o tema Por orgulho, a que se seguiu, há escassos dias, o single e videoclipe Chama por mim, o álbum Labirinto é composto por dez temas assinados pelo próprio André Amaro, por Agir, os ATOA e José Gonçalez. Chama por mim, o mais recente single, é da autoria de Agir.

No texto que acompanha o lançamento do álbum, Labirinto é explicado desde modo pelo cantor: “A filosofia subjacente é que o labirinto é a vida e a música, e que eu vou passando por ela, respondendo aos vários chamamentos, com vitórias e derrotas nesse percurso de Vida, e de Música. Percurso que faço perdendo partes de mim, respondendo aos vários chamamentos, caindo, levantando-me, perdendo-me no labirinto às vezes, mas tentando sempre seguir a voz que chama por mim e que me vai guiando pelo caminho.” Para concluir, com optimismo: “Assim, chego ao fim do labirinto, com as cicatrizes da vida, mas mais forte e capaz, e sobretudo Vivo.”