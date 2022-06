Gohu e o desafio de Imbassaí: “O humor tem o poder de pôr as pessoas a pensar”

Cantor e compositor português radicado no Brasil deu ao seu novo álbum um nome tupi, Imbassaí , ou caminho das águas. Um disco onde usa a ironia e o humor para levar as pessoas a reflectir.

Portuense a viver há quase duas décadas no Brasil, Hugo Veiga escolheu um anagrama do seu primeiro nome para heterónimo artístico: Gohu. Foi assim que gravou um primeiro álbum, em Novembro de 2020, intitulado Terra da Faina, e apresenta agora Imbassaí, com temas como Dom Sebastião, Ergues-me o lençol, Maresia, Luau, Contigo como lontra, Nesga de Sol, Alain Delon, Ode ao Norte, ET’s, levem-me daqui e Novo Verbatim. Composto durante uma temporada em Salvador da Bahia, na antiga vila piscatória de Imbassaí, é um álbum onde a ironia e o humor, mas também uma certa leveza, andam de mãos dadas para fazer pensar quem se dispuser a ouvi-lo.