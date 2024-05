Os Cassete Pirata publicam A rotina, última preparação para A Família que aí vem

E vão quatro: os Cassete Pirata revelam esta sexta-feira o quarto e último single com videoclipe do seu novo disco, A Família, anunciado para 24 de Maio. Chama-se A rotina e apresenta-se como “uma confissão que nos fala abertamente sobre os caminhos desamparados do tédio”. Para, como se escreve no texto de apresentação deste novo tema, “os momentos em que os sonhos nos parecem refúgios ao quotidiano”, surgem aqui “estas palavras de rendição: ‘Tudo se destrói, a nossa liberdade/ Preciso estar sozinho, perder-me p’lo caminho outra vez’.” O primeiro single do novo álbum a ser divulgado foi Tanta vida pra viver, em Maio de 2023, seguindo-se-lhe, ainda nesse ano, Ninguém fica a perder (Novembro) e, em Fevereiro de 2024, Tens o meu coração.

Formados por Pir (João Firmino, voz e guitarra), João Pinheiro (bateria e percussão), António Quintino (baixo eléctrico), Joana Espadinha (teclas e voz) e Margarida Campelo (teclas e voz), os Cassete Pirata deram-se a conhecer em 2017 através de um EP homónimo produzido por Benjamim (Luís Nunes), que viria também a produzir o primeiro álbum da banda, A Montra (2019), seguindo-se-lhe A Semente (2021). Tal como os singles anteriores, este novo tema tem letra e música de Pir e foi gravado nos estúdios Namouche, em Lisboa. O videoclipe, com realização de Martim Torres, é protagonizado por Joana Calado e Ricardo Viegas.