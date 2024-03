Festival de Animação de Annecy divulga cartaz de Regina Pessoa para este ano

Realizadora de O Tio Tomás e a Contabilidade dos Dias já tinha também sido a autora do cartaz de 2015 do festival francês. Edição deste ano terá Portugal como país tema.

A animadora e ilustradora portuguesa Regina Pessoa volta a ser, este ano, a autora do cartaz do Festival de Cinema de Animação de Annecy, que vai decorrer de 9 a 15 de Junho e vai ter a animação portuguesa em destaque.

A imagem que a realizadora de O Tio Tomás e a Contabilidade dos Dias desenhou para publicitar esta que é a maior montra mundial da arte da animação foi divulgada esta terça-feira pela direcção do festival, a abrir um calendário de anúncio da sua programação que irá prolongar-se pelas próximas semanas.

O cartaz representa uma mulher a nadar no lago de Annecy, mas que também representa o mar português, uma opção que Regina Pessoa apresenta, no texto inserto no comunicado do festival, como uma homenagem à figura da mulher: “Possuem uma força sobrenatural, estas heroínas ignoradas, relegadas para a sombra, que dão as suas vidas pelas suas famílias – e, no entanto, continuam a cantar e dançar”.

“Nas águas do lago Annecy ou do mar português, esta mulher representa o equilíbrio entre a graça e a força face às dificuldades. Ela é simultaneamente uma nadadora e uma dançarina, cantando no seu vestido longo”, escreve Regina Pessoa, acrescentando a “alusão ao fado” como “expressão do equilíbrio entre a exaltação e a gravidade”, e ainda a “mistura com os cravos vermelhos, símbolos da revolução democrática portuguesa que este ano celebra o seu 50.º aniversário”.

Cem anos de animação lusa

A animadora portuguesa tem mantido, ao longo das últimas três décadas, uma relação artística particularmente frutuosa com o festival francês: aí recebeu o prémio Cristal da curta-metragem em 2006, pelo seu filme História Trágica com Final Feliz (2005); o prémio do Júri em 2019, pela sua produção mais recente, O Tio Tomás e a Contabilidade dos Dias; além da presença regular da sua obra nas sucessivas edições. Foi já também a ilustradora convidada a desenhar o cartaz para a edição de 2015.

Essa “relação privilegiada” com Regina Pessoa é também agora evocada pelo director artístico do festival, Marcel Jean, a justificar a sua escolha para o desenho do cartaz numa edição em que Portugal será o país convidado.

Sobre a presença portuguesa em Annecy, Fernando Galrito, director artístico do Monstra – Festival de Animação de Lisboa e um dos responsáveis pela programação que irá ser levada a França, avançou ao PÚBLICO que ela irá preencher sete sessões ao longo da semana, contando a história dos cem anos da animação lusa. Deixando para um momento posterior a divulgação do programa detalhado, e que está ainda à espera da aprovação do festival, Galrito adianta que nele não irão naturalmente faltar o primeiro filme português, O Pesadelo de António Maria (1923), de Joaquim Guerreiro; ou Ice Merchants (2022), com que João Gonzalez inscreveu, no ano passado, a animação portuguesa no caminho para os Óscares; além de produções mais recentes e ainda mostras dos filmes e produções de Regina Pessoa e Abi Feijó, ou das curtas de Vasco Sá e David Doutel.