O cinema de animação português nasceu há cem anos

Foi em Lisboa, no Eden-Teatro da Praça dos Restauradores, que a 25 de Janeiro de 1923, faz esta quarta-feira 100 anos, aconteceu a estreia daquele que hoje é considerado “o mais antigo filme português de desenho animado sobre papel”, O Pesadelo de António Maria, de Joaquim Guerreiro (1886-1941). Mas não foi ao acaso que a Casa da Animação, em parceria com o recém-reinaugurado Batalha – Centro de Cinema, decidiu assinalar a efeméride no Porto. É que foi a esta cidade, por via de um artigo e uma caricatura no Jornal de Notícias do mês seguinte (20 de Fevereiro de 1923), que coube registar o evento que permitiu aos investigadores reconstituir a história do cinema de animação em Portugal com este momento fundador.