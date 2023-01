Mais filmes de animação nas salas de cinema, pede Fernando Galrito

Director do Monstra - Festival de Animação de Lisboa lamenta que o formato das curtas-metragens, em particular de cinema de animação, não entre muito no circuito comercial.

O programador e divulgador Fernando Galrito aplaudiu esta terça-feira a nomeação do filme Ice Merchants para os Óscares e pediu para que haja mais curtas-metragens e cinema de animação nas salas de cinema.

Ice Merchants, do realizador João Gonzalez, foi nomeado para os Óscares, para Melhor Curta-Metragem de Animação, o que representa um feito inédito no cinema português. "Por um lado, é mais do que merecido e é um bom prémio para o cinema de animação português, porque às vezes é muito esquecido. (...) Nós que conhecemos profundamente [a produção], percebemos que às vezes há essa injustiça. Ser mais reconhecido internacionalmente do que no nosso próprio país", afirmou à Lusa Fernando Galrito.

O director do Monstra - Festival de Animação de Lisboa, e há várias décadas dedicado a divulgar cinema português, lamentou que o formato das curtas-metragens, em particular de cinema de animação, não entre muito no circuito comercial, e que exista sobretudo no circuito de festivais. "Nas salas de cinema ainda não nos habituámos a fazer distribuição de curtas-metragens. Um conjunto de quatro ou cinco de curtas-metragens pode ser tão interessante para o público como uma longa-metragem", disse.

Sobre Ice Merchants, Fernando Galrito descreve-o como "uma obra tocante de todos os pontos de vista, não só estético. Ver este filme é como ler um dos grandes poemas de qualquer um dos grandes poetas", disse.