Susana Peralta: “Os homens não podem nada ser o que quiserem. Isso é uma mentira completa”

A economista Susana Peralta defende que a causa feminista tem de envolver os homens, sob pena de não produzir os efeitos desejados numa mudança verdadeiramente estrutural e duradoura na sociedade. Por outro lado, Susana Peralta considera que ainda há “estereótipos de género fortíssimos” em relação aos homens. Estas ideias preconcebidas impedem que, também eles, e não apenas as mulheres, consigam ser o que quiserem, não só em termos das vias profissionais que seguem mas também dos comportamentos.

Já quanto a um maior equilíbrio entre géneros na gestão familiar e do casal, Susana Peralta admite que, nomeadamente nas relações heterossexuais, este é ainda um grande desafio também para os homens, que, na sua maioria, não foram educados para o cuidado e gestão das emoções. Seja como for, diz que não se pode perder de vista a absoluta urgência das causas feministas.

Este é o último episódio da primeira temporada do podcast Um Homem Não Chora.

