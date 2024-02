R.A.P. recorreu à terapia quando o Benfica “perdeu campeonato, Taça e Liga Europa”. “Sentia-me ridículo a ir para lá”

“Não tenho vergonha nenhuma de ser homem; não tenho responsabilidade pelo que outros fizeram”, afirma o humorista no episódio desta semana do podcast Um Homem Não Chora.

O humorista Ricardo Araújo Pereira reconhece que ainda há estereótipos associados a uma certa ideia do que é ser homem, mas assegura que, no seu caso, nunca acreditou que tinha de adoptar determinados comportamentos ou escolher interesses tidos como tipicamente do género masculino.

O entrevistado desta semana do podcast Um Homem Não Chora fala do papel que o humor tem assumido na sua vida para lidar com os momentos menos bons e diz que as filhas olham para o pai “como uma bizarria quase”, pelo facto de ser bastante contido na expressão das emoções. E partilha que, quando fez psicoterapia, num ano em que o Benfica perdeu todas as competições, se questionou muitas vezes sobre o sentido de, sendo alguém com a sua sorte na vida, ter pedido ajuda por aquela razão.

