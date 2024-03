Violência sexual: “Lembro-me de um senhor que tinha sido abusado aos 5 anos e só partilhou pela primeira vez aos 77”

Ângelo Fernandes fundou em 2017 a Quebrar o Silêncio, que tem por missão apoiar homens e rapazes sobreviventes de violência e abuso sexual. Estima-se que um em cada seis homens seja vítima de alguma forma de violência sexual até aos 18 anos.

O responsável desta associação sem fins lucrativos fala da vergonha que muitos ainda sentem de contar, fruto dos estereótipos associados à masculinidade e dos estigmas que ainda vêem os sobreviventes como potenciais abusadores e agressores e pessoas cujo destino só pode ser a adição ou a delinquência. Ângelo Fernandes garante que partilhar e pedir ajuda é “um acto de coragem” que pode mudar a vida de um sobrevivente para muito melhor.

