Diogo Infante: “Há a ideia de que os homens têm de ser fortes. E se não forem, não são homens. É absurdo”

O actor, encenador e director artístico do Teatro da Trindade é o primeiro convidado do podcast Um Homem não Chora. Diogo Infante fala sobre a sua experiência de bullying na juventude, fruto de comportamentos que os seus pares consideravam demasiado femininos. Aponta o dedo à pressão sobre os homens para serem fortes e não expressarem emoções e defende que é necessário desconstruir estereótipos e encontrar uma masculinidade mais saudável. E conta como educou o seu filho nesse sentido.

Um homem não chora está disponível às segundas-feiras em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.