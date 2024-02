Júlio Machado Vaz: “A expressão dos afectos nos homens foi sempre problemática”

No terceiro episódio do podcast Um homem não chora, Júlio Machado Vaz fala sobre afectos, avanços e retrocessos.

O psiquiatra, psicoterapeuta e sexólogo Júlio Machado Vaz fala do que tem mudado nos homens desde que iniciou a sua prática profissional. Diz que tem havido uma evolução “gratificante” na expressão dos afectos na relação com os filhos e faz questão de dizer que, no que à gestão das emoções diz respeito, as diferenças entre géneros não resultam de causas neurológicas mas sim culturais.

Falando da sua própria vida afectiva, Júlio Machado Vaz admite que “houve situações que correram mal porque tinha ainda estereótipos muito enraizados”. Aos 74 anos, fala ainda das relações de várias gerações dos Machado Vaz.

