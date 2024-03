Consórcio liderado pela Sonae garante 80,65% da finlandesa Musti

O consórcio liderado pela Sonae concluiu "com sucesso" a Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre o grupo nórdico Musti, assegurando uma posição de controlo de 80,65%, anunciou esta segunda-feira a empresa portuguesa.

O investimento na “empresa líder de mercado no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos ascendeu a 700 milhões de euros", adianta a Sonae (proprietária do PÚBLICO). A empresa liderada por Cláudia Azevedo dá conta que se trata de “um dos maiores investimentos da história da Sonae”.

"O consórcio liderado pela Sonae concluiu com sucesso a Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre o Musti Group, tendo assegurado a aquisição de 80,65% do capital da empresa líder de mercado no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos", refere a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CMVM).

A aquisição permite à Sonae “reforçar a internacionalização e diversificação do seu portefólio, tanto em termos geográficos como de áreas de negócio", refere ainda o comunicado.

“Estamos muito satisfeitos como sucesso da oferta. A aquisição da Musti está totalmente alinhada com a estratégia de crescimento da Sonae, dado que acelera a internacionalização do nosso portefólio para novos mercados através de empresas líderes em sectores de elevado crescimento”, afirma Cláudia Azevedo, presidente da Comissão Executiva da Sonae, citada no comunicado.

A Sonae controla a quase totalidade do consórcio, mais concretamente 98%, "estando o restante capital repartido entre Jeffrey David, presidente do Conselho de Administração da Musti, Johan Dettel, membro do Conselho de Administração da Musti, e David Rönnberg, CEO [presidente executivo] da Musti, os quais detêm uma longa experiência e histórico comprovado de sucesso no sector".

O grupo da Maia destaca que a Musti "está numa posição privilegiada para aproveitar as tendências de crescimento do mercado, apresentando uma sólida proposta de valor omnicanal que inclui uma rede de mais de 340 lojas na Finlândia, Suécia e Noruega e operações de comércio electrónico especializadas em produtos de cuidado e alimentação para animais de estimação".

Sublinha ainda que "os mercados nórdicos apresentam um contexto macroeconómico sólido, caracterizado pelo elevado rendimento disponível das famílias, quando comparado com a média europeia".

No seu último ano fiscal, o volume de negócios da Musti foi de 426 milhões de euros e o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu 74 milhões de euros.

A conclusão de todos os trâmites da aquisição ocorrerá antes do final de Março.