Sonae lança OPA sobre a Musti, retalhista nórdico de produtos para animais

A Sonae lançou esta quarta-feira uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Musti, empresa finlandesa "líder no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos", na qual já tinha uma posição minoritária. A OPA, voluntária, é lançada conjuntamente com dois administradores da empresa e o presidente executivo, mas o nível de envolvimento destes na operação não é revelado.

“Consórcio liderado pela Sonae SGPS, em parceria com dois administradores e o CEO [presidente-executivo] da Musti, anunciou hoje [esta quarta-feira] uma oferta pública voluntária de aquisição sobre a totalidade das acções da Musti, com o objectivo de adquirir o controlo da empresa”, revela a Sonae, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ainda de acordo como grupo português (proprietário do PÚBLICO), a oferta avalia a empresa, que tem uma rede de 340 lojas, em 868 milhões de euros, em termos de capital próprio.

A OPA é lançada através da Flybird Holding Oy, uma empresa constituída na Finlândia, e o preço é de 26 euros por acção, a liquidar em dinheiro.

“A Sonae lidera o Consórcio, através da sua subsidiária Sonae Holdings, SGPS, SA, em parceria com Jeffrey David, Presidente do Conselho de Administração da Musti, Johan Dettel, membro do Conselho de Administração da Musti, e David Rönnberg, CEO da Musti, os quais detêm uma longa experiência e histórico comprovado de sucesso no sector do retalho de produtos para animais de estimação”, lê-se no comunicado.

A operação, que ainda está sujeita a aprovação das autoridades, insere-se “no âmbito da estratégia de crescimento e internacionalização” da actividade de retalho da Sonae.

A Musti é apresentada como “líder de mercado no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos, com uma estratégia omnicanal de sucesso alavancada numa gama de produtos próprios e exclusivos, bem como numa presença única no mundo físico e digital”.

Cotada na bolsa de valores de Helsínquia, com uma capitalização bolsista de cerca de 683 milhões de euros, a empresa finlandesa apresentou, no seu último ano fiscal, um volume de negócios de 426 milhões de euros, com o EBITDA a atingir 74 milhões de euros.

“Os mercados da Finlândia, Suécia e Noruega, nos quais a Musti opera, apresentam um contexto macroeconómico sólido, caracterizado pelo elevado rendimento disponível das famílias, quando comparado com a média europeia, e por uma perspectiva de crescimento positiva no segmento de retalho de produtos para animais de estimação, com os consumidores a demonstrarem uma preferência crescente pelos canais de retalho especializado e online para a compra de produtos destinados aos seus animais”, avança a empresa.

O consórcio “espera publicar o prospecto e os termos e condições da oferta em, ou por volta de 15 de Dezembro 2023”.

O preço de 26,00 euros por acção representa um prémio de 27,1% em comparação com o preço de fecho da acção da Musti na Nasdaq Helsínquia esta terça-feira, o último dia de negociação imediatamente anterior ao anúncio da oferta.

O maior negócio da Sonae é o retalho alimentar, através Modelo Continente e outras insígnias, uma das quais, a ZU, é especializada em produtos e cuidados para animais de estimação.