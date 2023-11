Volume de negócios da Sonae supera seis mil milhões até Setembro

As vendas aumentaram 10,4%, mas a margem EBITDA caiu 0,3 ponto percentuais, justificada com a absorção de parte da subida de preços.

Nos primeiros nove meses do ano, as vendas consolidadas da Sonae subiram 10%, totalizando 6036 milhões de euros, impulsionadas pela maior área de negócio, a Sonae MC, antes mesmo do período de maior consumo anual, o Natal. A informação é avançada esta quarta-feira pela Sonae (proprietária do PÚBLICO), em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), onde dá conta da criação de uma nova área de negócio, agregada na Sparkfood, focada no investimento “em soluções sustentáveis e saudáveis no sector alimentar”, e que já adquiriu quatro empresas estrangeiras.

Referindo-se ao terceiro trimestre, a presidente executiva do grupo, Cláudia Azevedo, destaca que “o contexto macroeconómico continuou a ser marcado pelos efeitos da instabilidade geopolítica, da subida das taxas de juro e de uma inflação persistente, embora em desaceleração”.

E é esse contexto, que levou “a esforços contínuos dos negócios de retalho para absorver as pressões inflacionistas e apoiar os seus clientes e o um menor contributo dos resultados da actividade de gestão de portefólio, sem transacções relevantes no período”, que é apresentado como explicação para a evolução menos positiva da margem EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que caiu, em termos homólogos, 0,3 pontos percentuais. Contudo, o EBITDA total cresceu 7%, para 581 milhões de euros.

Em queda ficou também o resultado líquido atribuível aos accionistas, que atingiu 135 milhões de euros, menos 35,7% face aos 210 milhões de euros registados em igual período do ano passado. A queda do resultado líquido traduz “o esforço para apoiar as famílias e o aumento dos custos de financiamento e dos impostos, bem como o aumento das depreciações devido ao investimento na expansão e digitalização dos negócios”, lê-se no comunicado.

Até Setembro, o investimento consolidado atingiu 467 milhões, aumentando 11% com expansão orgânica dos negócios e aquisições.