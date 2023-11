Sonae cria nova área de negócio para o sector alimentar saudável

O grupo Sonae reforçou a aposta no negócio da alimentação saudável e sustentável, criando uma nova unidade de negócio, a Sparkfood, que já adquiriu cinco empresas e startups, num investimento de 110 milhões de euros.

A Sparkfood passa a ser a oitava área de negócios da Sonae (proprietária do PÚBLICO), juntando-se à MC, Sierra, Nos, Worten, Universo, Bright Pixel e Zeiteel, e já aparece autonomizada nas contas do terceiro trimestre do grupo, comunicadas esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação divulgada, “a Sparkfood opera e investe em empresas da cadeia de valor alimentar, através de duas plataformas de negócio principais: a Alternative.s, que se posiciona como um fornecedor europeu de alternativas de próxima geração às proteínas animais, nomeadamente à base de plantas, e a Ingredient.s, um fornecedor global de ingredientes naturais para os sectores da saúde e bem-estar, sistemas alimentares e nutrição animal.

“Adicionalmente, a Sparkfood tem também um braço de venture capital – Venture.s – dedicada ao investimento em expansões (scale-ups) que trarão inovação para ambas as plataformas em diferentes áreas: "produtos, tecnologias e soluções”, avança o grupo em comunicado.

De acordo coma mesma fonte, no final dos primeiros nove meses do ano, o portefólio da nova unidade de negócio incluía, “na plataforma Alternative.s, a Gosh! Foods, um produtor de alimentos à base de plantas com sede no Reino Unido (participação maioritária), e a Mondarella, uma empresa sediada na Alemanha e em expansão, que inova no mercado de queijo à base de plantas (participação minoritária)”. E, na plataforma Ingredient.s, “uma participação maioritária na SparkVos, um grupo italiano de empresas focado na produção industrial e distribuição de ingredientes naturais para o segmento da saúde e bem-estar”.

Na Ventures, “os investimentos incluem uma participação maioritária na Bluu, start-up de biotecnologia alimentar, sediada na Alemanha, que desenvolve soluções para a indústria de peixe cultivado à base de células, e uma participação minoritária na Bon Vivant, startup francesa dedicada ao desenvolvimento e à produção de proteínas lácteas livres de origem animal, através de fermentação de precisão”.

A Sonae já tinha anunciado o interesse em apostar em novos negócios, ou em "novas avenidas de crescimento", como é referido no comunicado de apresentação dos resultados dos primeiros nove meses do ano.