Sonae está em negociações finais para compra da BCF Life Sciences

A Sonae dá mais um na internacionalização no negócio da alimentação sustentável e saudável. A empresa anunciou esta segunda-feira que a sua subsidiária Sparkfood apresentou “uma oferta irrevogável e está em negociações exclusivas com o objectivo de adquirir uma participação de cerca de 89% na Diorren, empresa detentora da BCF Life Sciences (BCF), por um valor total de 152 milhões de euros, numa base livre de caixa e dívida”.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae, proprietária do PÚBLICO, refere que “a BCF produz ingredientes para a indústria de nutrição através de um processo de produção inovador apoiado nos princípios da economia circular”, transformando “resíduos da produção alimentar em ingredientes de elevado valor acrescentado (aminoácidos), os quais são incorporados em produtos farmacêuticos, na alimentação humana e animal, bem como em soluções para a agricultura sustentável”.

“A execução do presente acordo está sujeita à satisfação das condições habituais para uma transacção desta natureza, incluindo condições de carácter legal e regulatório”, lê-se no comunicado, onde a Sonae diz esperar que a transacção seja concluída no primeiro semestre de 2024.

A empresa liderada por Cláudia Azevedo dá conta que “os processos de produção da BCF estão protegidos por várias patentes e segredos comerciais desenvolvidos internamente ao longo dos anos e aperfeiçoados pela actual equipa de gestão”, que, após a concretização da transacção, se manterá a gerir a empresa, podendo ficar com uma participação minoritária de cerca de 11%,em termos agregados.

Fundada em 1986 e sediada na Bretanha, a BCF terminou 2023 com um volume de negócios de cerca de 53,5 milhões de euros­ (taxa de crescimento anual composta ou CAGR, na sigla em Inglês, de +11%, de 2020 a 2023), e um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de cerca de 14,1 milhões de euros (CAGR de +16% de 2020 a 2023), avança a Sonae.

Novos negócios em crescimento

O grupo português refere ainda que “a transacção está totalmente alinhada com a estratégia da Sonae para a criação, na Sparkfood, de uma plataforma global na indústria de food tech, através da aquisição de empresas especializadas em ingredientes inovadores, com forte conhecimento, experiência comprovada e posições relevantes no mercado”. E ainda que “esta transacção enquadra-se também no compromisso da Sonae para com um futuro mais sustentável, uma vez que representa um importante investimento na economia circular, e contribui para a expansão internacional do Grupo”.

A Sparkfood, anunciada em Novembro com mais um ramo de negócios do grupo, já adquiriu cinco empresas e startups, num investimento de 110 milhões de euros.

Actualmente, a Sonae tem em curso uma outra aquisição, a Musti, retalhista nórdica de produtos para animais, sobre a qual lançou uma oferta pública de aquisição (OPA).