Representatividade do interior no Parlamento sempre a cair desde o 25 de Abril

O número de deputados eleitos por cada círculo eleitoral tem variado ao longo dos anos, mas se nos distritos do litoral a tendência nem sempre é ascendente, nos do interior foi sempre descendente.

As assimetrias sociais e regionais em Portugal geram não raras vezes a discussão sobre se somos um país uno ou se há dois – ou vários – “Portugais”. No que diz respeito à representação parlamentar dos distritos, há pelo menos duas realidades distintas: a do litoral, com população crescente e cada vez mais representado, e a do interior, cada vez mais desertificado e com menor representação no Parlamento.