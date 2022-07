Num Portugal com territórios muito desiguais, o bem-estar não significa o mesmo para todos

Se conhece alguém que, vivendo numa cidade pequena, arranjou emprego numa fábrica, que lhe confere estabilidade, ainda que salário pouco atractivo, e essa pessoa lhe disser que o seu emprego é uma fonte de bem-estar, enquanto um outro conhecido, com emprego qualificado e muito bem remunerado, mas mais sujeito à precariedade, não se sente tão realizado, não se admire. Há, pelo menos, uma explicação para isso: a estabilidade conferida no primeiro caso permite àquela pessoa “projectar a sua vida”, no sentido, por exemplo, de ter filhos, enquanto a segunda pode mostrar-se mais reticente em o fazer, por não saber se vai manter o mesmo emprego muito tempo.