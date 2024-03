Teixeira Fernandes: “Não vejo nenhum futuro para a democracia liberal na Rússia”

Com novo livro publicado em Janeiro, o investigador do IPRI/Nova fala de um ciclo político pouco favorável aos ideais kantianos e à paz perpétua.

O investigador do IPRI/Nova – Instituto Português de Relações Internacionais, investigador associado do Instituto de Defesa Nacional e professor do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo José Pedro Teixeira Fernandes, habitual analista de assuntos internacionais do PÚBLICO, publicou em Janeiro pela editora Zigurate o livro O Fim da Paz Perpétua - Geopolítica de um mundo em metamorfose, onde "o retorno da guerra, das soberanias, da luta pelo poder hegemónico e da competição entre potências" é interpretado como "a falência da capacidade explicativa e preditiva das teorias liberais e construtivistas das relações internacionais" e "o regresso do realismo e da geopolítica", como escreve Nuno Severiano Teixeira no prefácio.