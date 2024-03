Liceu Camões quer derrubar muros e criar espaço verde e pedonal para ligar à Estefânia

“Será que faz sentido trazer mais carros para a cidade?” Nas últimas semanas, João Jaime, o director do lisboeta Liceu Camões, tem andado apreensivo. Ao conhecer os planos de urbanização do Casal de Santa Luzia, num terreno nas traseiras daquela escola pública, recentemente divulgados, decidiu ser tempo de tomar uma posição. Até porque, em Dezembro passado, ficou também a saber que, este ano, deverá avançar a, há muito planeada, construção de um estacionamento subterrâneo mesmo em frente ao portão principal. Por isso, e como alternativa, propõe uma transformação radical do espaço público em redor do estabelecimento de ensino, no âmbito da discussão pública sobre a operação de loteamento da urbanização. E ela passa por mais espaços verdes e pedonais.

