Urbanização na Estefânia, em Lisboa, terá menos área verde do que a prevista em 2011

O terreno de quase 13 mil metros quadrados situado mesmo ao lado da sede da Polícia Judiciária, e nas traseiras do Liceu Camões, encontra-se expectante há décadas. Mas naquela parcela central da cidade de Lisboa, delimitada pelas ruas da Escola de Medicina Veterinária e Dona Estefânia, deverá nascer uma nova urbanização de 11 edifícios, com o máximo de cinco pisos, contemplando 102 fogos habitacionais, comércio e serviços. É isso que propõe a operação de loteamento do Casal de Santa Luzia. O terreno, que já foi da empresa Bragaparques e é hoje detido por investidores chineses, terá, no entanto, uma muito menor área verde permeável do que a prevista no início da década passada, quando para ali foi aprovada uma intervenção urbanística que acabaria por não avançar.

