“E agora os meninos não votam?”

As eleições são já no domingo e consta que, mais uma vez, a abstenção vai ser maior entre os jovens dos 18 aos 30 anos. Porque não acreditam nos políticos, no “sistema”, no diabo a quatro. A avó indigna-se e faz uma birra: onde falhámos para que os nossos netos/filhos abram mão de um direito que tem apenas cinquenta anos, e levou séculos a conquistar, com sangue, suor e lágrimas dos nossos antepassados. Enquanto ainda hoje homens como Navalny dão a vida por um estado democrático, os nossos meninos vitimizam-se e cruzam os braços, e alguns até acham que mudar o mundo é atirar tinta à cara de alguém?

Onde é que, pais e avós, falhámos e o que podemos fazer — já, já, nas próximas horas — para que lá em casa quem já conquistou o direito ao voto, não deixe de o exercer. Boa sorte!

