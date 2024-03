“Comer com os olhos” em Coimbra: o espectáculo que é uma experiência gastronómica

O nome do espectáculo engana, uma vez que a experiência vai muito para além daquilo que a nossa visão alcança. Em “Comer com os olhos” - assim se chama o cineteatro culinário que tem estreia marcada para esta sexta-feira, em Coimbra –, o público também é chamado a meter as mãos na massa, a viajar ao sabor das palavras do escritor Afonso Cruz e das imagens do filme japonês “Tampopo”, culminando com uma degustação. A proposta é apresentada no âmbito da XIII Mostra de Doçaria Conventual e Contemporânea de Coimbra, que acontece este fim-de-semana no Convento São Francisco, e cuja programação cultural ficará ainda marcada por um concerto inédito que funde as vozes de Buba Espinho com os Bandidos do Cante à polifonia do Coro das Mulheres da Fábrica.

Caberão precisamente ao cineteatro culinário “Comer com os Olhos” as honras de abertura do programa. Às 19h30 desta sexta-feira, na Sala Conventual, assiste-se à estreia do espectáculo que junta o encenador Giacomo Scalis, a chef de cozinha Rosário Pinheiro e a actriz Matilde Real, existindo ainda alguns lugares disponíveis – no sábado e no domingo há novas apresentações, às 19h30 e 10h30, respectivamente.

A experiência cultural e gastronómica, que tem a duração de 180 minutos, pretende demonstrar que “a comida não serve só para nutrir o corpo”, também alimenta “a alma e o pensamento”, vincou Giacomo Scalis, no início do ensaio aberto à imprensa, realizado na noite desta quinta-feira. Já com o público sentado nas mesas corridas, plantadas de frente para a tela de cinema e para o cenário de biombos japoneses onde Rosário Pinheiro iria dar forma ao ramen que seria servido no final do espectáculo, o encenador levantou a ponta do véu: “vamos comer com os olhos, mas também com a boca e usar as mãos para preparar a comida”.

Foto "Comer com os olhos", cineteatro culinário em Coimbra Catarina Gralheiro/CM Coimbra

Nos intervalos de alguns excertos do filme assinado pelo realizador japonês Jûzô Itami, e no qual a arte culinária assume especial relevo, intercalados com a declamação das palavras de Afonso Cruz, o público foi sendo desafiado a ajudar a preparar o polvo seco do Algarve e a confeccionar os noodles frescos caseiros que, ao longo do espectáculo, iriam saltar para a panela e, no final, para o prato. A prova fica reservada para os últimos instantes do espectáculo, sem perder de vista as imagens do filme de 1985 e os textos do escritor natural da Figueira da Foz.

Os bilhetes para a peça “Comer com os olhos” custam 22,5 euros e estão disponíveis nos locais habituais, nomeadamente na bilheteira do Convento São Francisco e na BOL – as apresentações de sábado e domingo também ainda têm lugares vagos. Já o concerto de encerramento, com Buba Espinho (domingo, às 19h00), custa entre 11 e 15 euros.

Foto "Comer com os olhos"

Foto Catarina Gralheiro/CM Coimbra

Quanto à mostra de doçaria propriamente dita, abre portas no sábado, pelas 14h. Esta edição conta com a participação de 47 expositores doceiros, destacando-se “a presença internacional de Salamanca e de Santiago de Compostela, cidades geminadas com Coimbra, e de Alicante”, refere a organização.

Muitos sabores para provar

Além dos doces e dos licores conventuais do território continental, vão estar também presentes, pela primeira vez, os sabores do arquipélago da Madeira. Cumprindo com a ambição de alargar a mostra, a edição deste ano expande-se para além da Antiga Igreja e da Praça do Restaurante, incentivando a exploração dos diversos espaços do Convento São Francisco.

Foto A doçaria conventual brilha no convento Catarina Gralheiro/CM Coimbra

O certame, promovido pela Câmara de Coimbra, em parceria com a Associação de Doceiros de Coimbra e com a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, vai estar de portas abertas no sábado, das 14h às 22h, e no domingo, das 10h às 20h. A entrada é livre, à excepção dos espectáculos já referidos.

O programa contempla ainda a realização de workshops, narração de contos e animação musical e pode ser consultado aqui (.pdf).