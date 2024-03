Fim-de-semana na TV: entre Óscares e eleições, Os Imortais

CINEMA

Lion - A Longa Estrada para Casa

Cinemundo, sábado, 20h

Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham e Sunny Pawar encarnam as personagens deste filme dramático dirigido por Garth Davis e nomeado para seis Óscares. O argumento, de Luke Davies, baseia-se na autobiografia de Saroo Brierley, que partiu em busca da família a que perdeu o rasto aos cinco anos, na Índia, quando entrou numa carruagem e foi levado para longe.

The Departed - Entre Inimigos

AXN Movies, sábado, 21h10

Premiado com quatro Óscares, foi o filme que valeu, finalmente, a estatueta de melhor realizador a Martin Scorsese. É um remake americano do primeiro filme da trilogia de Hong Kong Infernal Affairs. Um agente da polícia infiltra-se num grupo criminoso, ao mesmo tempo que um membro de um gangue faz o mesmo, mas na polícia, e informa o grupo dos movimentos dos agentes. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen e Alex Baldwin formam o núcleo do elenco.

King Richard: Para Além do Jogo

Hollywood, sábado, 21h30

Drama sobre sacrifício, superação e motivação, dirigido por Reinaldo Marcus Green e escrito por Zach Baylin, com Will Smith como Richard Williams, o pai das tenistas Serena e Venus, papel que lhe deu o Óscar em 2022.

Os Imortais

RTP2, sábado, 22h01

António-Pedro Vasconcelos (1939-2024) realizou, em 2003, este filme com a Guerra Colonial como pano de fundo. Um grupo de amigos que fizeram a tropa em África reúne-se anualmente. São “imortais”: a guerra não os matou, mas deixou marcas, danos que os impedem de viver num quotidiano normal. Em memória de outro amigo – e à procura de alguma emoção – resolvem organizar-se para assaltar um banco.

A Voz Humana

RTP1, sábado, 1h48

Em plena pandemia, Pedro Almodóvar cumpriu dois sonhos antigos: adaptar ao cinema a peça de Jean Cocteau e fazer um filme em inglês. Assim nasceu esta curta centrada numa mulher (Tilda Swinton) que acabou de ser abandonada pelo amante. O filme passou nos cinemas seguido de uma entrevista ao cineasta e à actriz, pelo crítico Mark Kermode. O mesmo acontece neste sábado, na RTP1.

Invictus

Cinemundo, domingo, 20h

Clint Eastwood filma a história verídica de como Nelson Mandela (Morgan Freeman), com a ajuda do capitão da selecção sul-africana de râguebi (Matt Damon), inspirou um país inteiro, ainda consumido por 42 anos de apartheid.

Dune - Duna: Parte I

Hollywood, domingo, 21h30

Neste épico interplanetário vencedor de seis Óscares, Denis Villeneuve reinventa a história escrita por Frank Herbert em 1965 e já adaptada ao cinema por David Lynch em 1984. Timothée Chalamet dá vida a Paul Atreides, jovem de uma sociedade feudal do futuro, onde todos se digladiam por uma especiaria preciosa e poderosa. Esta é a primeira parte. A segunda acaba de chegar às salas de cinema.

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

TVCine Edition, domingo, 22h

Michelle Yeoh protagoniza este filme do duo Daniels (Dan Kwan e Daniel Scheinert), em que uma imigrante chinesa nos EUA tem de salvar o mundo atravessando universos paralelos. Foi o grande vencedor da última edição dos Óscares, de onde trouxe sete estatuetas para juntar à vasta lista de distinções.

É a propósito da entrega dos galardões que o filme é emitido, numa maratona de premiados que também inclui Happy Feet (às 10h34), Um Americano em Paris (12h23), A Primeira Noite (14h15), Gandhi (16h), Braveheart - O Desafio do Guerreiro (19h04) e A Forma da Água (00h15).

O Diabo Veste Prada

Star Life, domingo, 22h20

Adaptação ao cinema do romance de Lauren Weisberger, com realização de David Frankel. Anne Hathaway encarna uma jovem recém-licenciada que consegue um emprego de sonho: ser a assistente da famosíssima e implacável editora da revista Runaway (Meryl Streep).

PRÉMIOS

Óscares 2024

RTP2, domingo, 23h

Da passadeira vermelha à entrega das estatuetas, a estação pública faz ligação directa a Los Angeles para seguir a 96.ª gala dos cobiçados prémios da Academia de Hollywood, numa emissão conduzida por Mário Augusto. Este ano, na cerimónia apresentada (mais uma vez) por Jimmy Kimmel, os candidatos mais fortes são Oppenheimer, de Christopher Nolan, com 13 nomeações; Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, com 11; e Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, com dez.

TEATRO

Peer Gynt por David Bobée

RTP2, sábado, 00h14

O clássico de Henrik Ibsen (1828-1906), uma sátira social dramática em torno de um ser egoísta, mentiroso, com ideias de grandiosidade e destituído de empatia, é puxado para os nossos dias pelo encenador francês David Bobée. A acção da peça é transportada para uma feira popular decrépita, onde Peer Gynt, nas suas manobras em busca de si mesmo, vai personificando as falhas, a brutalidade, a iniquidade, o oportunismo e o individualismo extremos que grassam na Humanidade como um todo.

Foto Peer Gynt Arnaud Bertereau

INFORMAÇÃO

Eleições Legislativas 2024

RTP1, domingo, 18h / SIC, domingo, 19h30 / TVI, domingo, 19h45

Directo. Os canais mobilizam-se para emissões noticiosas especiais que acompanham as eleições legislativas antecipadas, com equipas no terreno e analistas em estúdio para interpretar as projecções e os resultados.

DOCUMENTÁRIOS

Portunhol

RTP1, sábado, 11h42

É reposta semanalmente a série documental filmada na raia luso-espanhola por Ana Delgado Martins. Entre caramelos e festas, rivalidades e cumplicidades, contrabando e combustível, tradições e novas gerações, a autora e realizadora encontrou “histórias que dissolvem fronteiras” em várias “terras irmãs”. Cada um dos sete episódios é dedicado a um par delas. Neste primeiro capítulo, a viagem é em direcção a Chaves e Verín.

Johnson

RTP2, domingo, 3h58

“Somos aquilo que fazemos” era o lema de João “Johnson” Semedo Tavares (1972-2022). Inspirou centenas de crianças e adolescentes, primeiro enquanto treinador de futsal na associação Moinho da Juventude, na Cova da Moura, e mais tarde com a Academia do Johnson, que ali fundou e que viria a ser distinguida com uma menção honrosa do Prémio Manuel António da Mota.

Mas o que mais impressiona é o seu exemplo de superação: cresceu no meio da pobreza e da violência, debateu-se com a droga e passou pela prisão, mas reergueu-se e voltou ao bairro onde cresceu, para tirar os miúdos da rua através do desporto e para lhes provar que as condições em que nascemos não determinam aquilo em que nos tornamos. Este documentário de Nuno Cibrão data de 2012 e conta a sua história até aí, com narração do próprio Johnson.

MÚSICA

Festival da Canção

RTP1, sábado, 21h06

Directo. Silk Nobre, Rita Onofre, Noble, Buba Espinho, Nena, Iolanda, No Maka com Ana Maria, Cristina Clara, Rita Rocha, Leo Middea, Perpétua e João Borsch vão à final do festival, em busca do passaporte de representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que se realiza de 7 a 11 de Maio, na cidade sueca de Malmö.

INFANTIL

Entrelaçados (VP)

Disney Channel, sábado, 20h50

Realizado por Nathan Greno e Byron Howard, esta animação dos estúdios Disney é uma versão renovada de um dos mais famosos contos dos irmãos Grimm. Uma rapariga de farta cabeleira livra-se do tédio da torre onde estava enclausurada e parte à descoberta do mundo – o que, neste caso, equivale a lidar com um bandido sedutor, um cavalo polícia, um camaleão paternalista e um bando de rufias carrancudos.

Bigfoot Junior (VP)

SIC Kids, domingo, 15h55

Jeremy Degruson e Ben Stassen realizam esta animação em que um adolescente descobre que o pai, há muito desaparecido, é o lendário Bigfoot. Escondeu-se para se proteger (e à família) de uma multinacional que queria estudá-lo para produzir produtos capilares. Enquanto pai e filho refazem os laços, a tal empresa vai no seu encalço.