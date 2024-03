Dois mortos no primeiro ataque fatal dos houthis no Mar Vermelho

Dois tripulantes de um navio mercante morreram esta quarta-feira num ataque com um míssil contra a sua embarcação levado a cabo pelos rebeldes houthis do Iémen, revelaram fontes oficiais do Reino Unido e dos Estados Unidos, noticia a Reuters. São as primeiras vítimas mortais desde o início da vaga de ataques houthis contra a navegação comercial no Mar Vermelho, uma das principais rotas marítimas mundiais.

Os houthis já reivindicaram a autoria do ataque desta quarta-feira, que visou o cargueiro True Confidence, um navio de pavilhão das Barbados detido por um armador grego. O incidente aconteceu a cerca de 50 milhas náuticas do porto iemenita de Áden. O navio contava com uma tripulação de 20 pessoas, de nacionalidade filipina, vietnamita, cingalesa, indiana e nepalesa, e com três guardas armados.

Para além das duas vítimas mortais, a Reuters cita relatos de quatro tripulantes gravemente feridos e outros três desaparecidos. O navio, em chamas, terá sido entretanto abandonado.

A embaixada do Reino Unido no Iémen condenou o ataque através da rede social X: "Pelo menos dois marinheiros inocentes morreram. Isto é uma triste mas inevitável consequência dos irresponsáveis disparos de mísseis dos houthis contra a navegação internacional. Tem de parar".

Os houthis têm atacado navios no Mar Vermelho desde Novembro, numa ofensiva em alegada solidariedade com o povo palestiniano, na sequência da invasão israelita de Gaza, após os atentados de 7 de Outubro. O Reino Unido e os Estados Unidos têm lançado ataques retaliatórios contra posições houthis no Iémen.

A crise no Mar Vermelho tem levado grande parte dos transportadores internacionais a desviar os seus navios para a rota do Cabo, contornando África e evitando o Médio Oriente na viagem entre o Leste asiático e a Europa. O desvio tem aumentado o tempo e os custos do transporte internacional de mercadorias, inflacionando o preço de vários produtos e matérias-primas.