Quinta na TV: Guardiães das Florestas, The Gentlemen e a mulher no CERN

Memento, filme de Nolan sobre as armadilhas da memória, e Fuck Me, dança catártica de Marina Otero, são outros programas a não perder.

CIN EMA

Memento

Cinemundo, 21h55

Leonard (Guy Pearce) vive obcecado por encontrar o responsável pela morte da mulher, que também lhe causou uma forma de amnésia selectiva. Essa falha de memória, que não lhe permite reter os acontecimentos recentes, obriga-o a criar estratégias para fixar as informações do dia-a-dia: polaróides anotadas, notas dispersas, um volumoso arquivo e informações tatuadas no próprio corpo. Mas, ao mesmo tempo que a investigação avança, questões mais complexas vão surgindo...

Filme de culto underground, com utilização constante de flashbacks, Memento é um thriller psicológico sobre a identidade e as armadilhas da memória. Lançou a carreira de Christopher Nolan e foi nomeado para dois Óscares.

SÉRIE

The Gentlemen

Netflix, streaming

Estreia. O universo do filme The Gentlemen - Senhores do Crime expande-se para este spin-off, pela mão do seu realizador, Guy Ritchie. Ficam os gangsters, a acção e a comédia; muda a história e entra um novo elenco. Quem o encabeça é Theo James, na pele de um homem que herda do pai um império de canábis que atrai atenções e intenções criminosas, com as quais ele resolve jogar em proveito próprio.

DOCUMENTÁRIOS

Fabiola Gianotti: As Origens do Nosso Futuro

RTP2, 11h10

Na véspera do Dia Internacional da Mulher, a RTP2 passa este documentário sobre uma das mais influentes do mundo no campo científico: a italiana Fabiola Gianotti, a primeira a assumir a liderança do Laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN), na Suíça. Foi realizado para a RAI por Matteo Delbo.

Guardiães das Florestas

Odisseia, 16h

Em antecipação do Dia Internacional das Florestas, assinalado a 21 de Março, o Odisseia estreia esta produção apoiada pela Unesco, que dá a conhecer “a biodiversidade, os povos e as ameaças, mas também as soluções para salvaguardar estes espaços naturais únicos”, dando voz a líderes indígenas que os defendem em vários pontos do globo. Hoje vão para o ar os três primeiros episódios; os outros dois são emitidos daqui a uma semana.

A série, filmada em alta resolução, testemunha as lutas de Hilarion Kassa Moussavou, xamã do Gabão que defende a ligação espiritual com a floresta; de Twyla, uma indígena dene, no Canadá, contra a mineração ilegal; de Mundiya Kepanga, chefe indígena da Papuásia-Nova Guiné, que fala sobre soluções que protejam a floresta; do cacique Benki Piyako, no Brasil, contra a desflorestação na Amazónia; e de Tumursukh Jal, um tsaatan da Mongólia que quer preservar os bosques da taiga.

Festival da Canção - 60 Anos

RTP1, 21h01

Miguel Pimenta e Sofia Vieira Lopes assinam este documentário motivado pelo 60.º aniversário do Festival da Canção, cuja final se realiza no próximo sábado. Cabe a Filomena Cautela narrar a história deste que é “um dos programas mais icónicos da televisão”. É perspectivado para além da música, enquanto “reflexo das dinâmicas sociais, mas também um motor de mudança, um espaço de contestação e um lugar de união”, sublinha a RTP.

TALK-SHOW

5 para a Meia-Noite

RTP1, 23h16

Directo. O programa conduzido por Gilmário Vemba junta-se à festa dos 60 anos do Festival da Canção com uma emissão especial em que os convidados são Dora, Tozé Brito e Joana Espadinha, os Pepperoni Passion tomam conta do palco e há notas de inteligência artificial à mistura.

DANÇA

Fuck Me

RTP2, 22h56

A partir do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a RTP2 mostra o espectáculo que Marina Otero ali apresenta hoje e amanhã. Híbrido de dança, dramaturgia, ficção, documentário e performance, é uma peça catártica que a coreógrafa e encenadora argentina criou enquanto estava a recuperar de uma lesão grave na coluna. O título funciona como um grito simultaneamente desesperado por prazer e desejoso de autodestruição.

Fuck Me completa uma trilogia de cariz autobiográfico – ou, nas suas palavras, por uma “causa narcisista” – já manifestado em Andrea e Recordar 30 Años para Vivir 65 Minutos.

DESPORTO

Futebol: Benfica x Rangers

SIC, 19h50

Directo. Os “encarnados” medem forças com os escoceses Rangers, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. O jogo tem lugar no Estádio da Luz, em Lisboa, e é arbitrado pelo alemão Tobias Stieler. Daqui a uma semana, há reencontro marcado em Glasgow para a segunda ronda.