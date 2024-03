As portas do Douro abrem-se online: novo portal guia os visitantes

Aproveitando a BTL - Feira de Turismo de Lisboa, que decorreu até domingo, foram abertas oficialmente as portas do Douro online: já se pode navegar no Discover Douro, um portal que reúne toda a informação turística, e não só da região, acessível também em aplicações. A viagem interliga 19 municípios e entre itinerários, eventos, pontos de interesse, hotéis e restaurantes, vinhos e gastronomia, cultura e animação, é um rio de propostas.

"É a primeira vez que se congrega assim toda a informação sobre o Douro", destacava à Fugas Luís Machado, presidente interino da Comunidade Intermunicipal do Douro, entidade responsável por este novo projecto digital que tem por objectivos tanto informar como atrair mais visitantes. Apesar da elevada notoriedade e mediatização, "apenas 6% dos turistas que aterram no aeroporto do Porto visitam" a região. A que se deve este valor, considerado "baixo"? "Passa muito pelo facto de não termos conseguido promover o território de uma forma focada, atractiva", refere Machado. "Tínhamos muita dificuldade em comunicar aquilo que temos de bom, o que somos, o que temos para oferecer", aponta, considerando que a nova plataforma vai "mudar este paradigma".

Reconhecendo que a "informação [sobre o Douro] estava muito dispersa, por sites e páginas das câmaras, da CIM Douro, dos agentes", diz que muitos visitantes "nem sempre sentiam a confiança necessária" para partirem à descoberta, fosse em matéria de percursos, especialmente "por troços mais isolados", ou em certezas quanto a horários ou disponibilidade de ofertas, como, por exemplo, horários de adegas abertas e provas de vinhos.

"Sentimos essa dificuldade particularmente com a Douro Cidade Europeia do Vinho, que teve muita projecção, atraiu muitas visitas, mas de uma forma algo desalinhada", explica: "Demos conta de que havia muita gente que ficava pela metade; que vinha com expectativas, mas que deixava muito por ver", até porque a geografia da região, se por um lado lhe dá belas paisagens e muitas maravilhas (e selos de Património da Humanidade), também não facilita as viagens.

Foto Detalhe da app, que permite personalização dr

"Com o portal, qualquer pessoa pode organizar a sua visita, o seu roteiro, calcular o tempo que necessita para as viagens, o visitante sente-se mais seguro", é mais fácil ser "auto-suficiente", disse Machado, à margem da apresentação do projecto, que decorreu na quinta-feira no espaço Manja Marvila, em Lisboa. Embora se admita a vontade de atrair "muito mais gente", o que se rejeita logo é a massificação. O Douro "nunca, nunca" se deverá abrir ao "turismo de massas", defende o responsável.

Pelo portal e app Discover Douro, em crescimento e actualizações, é também possível encontrar o Passaporte Douro, sendo que na app poderá ir sendo carimbado digitalmente. Os visitantes têm à disposição 76 pontos e, a cada visita a um deles, podem conseguir o seu carimbo no passaporte. "Quando estiver completo – com os 76 carimbos, será premiado(a) com uma oferta exclusiva", garante-se. Entre as muitas propostas, não faltam itinerários temáticos, seja "Entre Castros e Igrejas Românicas" ou "a Beira e o Douro", seja pelo "Douro de Vinhos Finos e Homens Fortes" ou, entre outros, seguindo o "Roteiro dos Miradouros".

Foto Uma imagem de promoção do Roteiro dos Miradouros dr

Os locais destacados encontram-se por terras de todos os 19 municípios: Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, São João da Pesqueira, Sabrosa, Sernancelhe, Santa Marta de Penaguião, Torre de Moncorvo, Tabuaço, Tarouca, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.

"Queremos que visitem toda a região, porque ela continua magnífica", convida Machado. "Agora está é mais fácil, mais próxima, mais segura", remata.

Para continuar a navegar, é seguir para o portal Discover Douro ou descarregar a app (Google, Apple).