Douro Cidade Europeia do Vinho 2023 termina com gala e homenagens

O Douro Cidade Europeia do Vinho 2023 realiza a gala de encerramento no sábado, em Sernancelhe, depois de um ano com 600 actividades que, segundo o presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro), serviram para promover a região e valorizar os produtores e os viticultores que preservam a paisagem.

"O evento marca o ponto final do Douro Cidade Europeia do Vinho, distinção que permitiu ao Douro capacitar, promover e reflectir o vinho enquanto produto endógeno e atractivo turístico de um território com 19 municípios", afirma, citado em comunicado, Carlos Silva Santiago.

O também presidente da Câmara de Sernancelhe, no distrito de Viseu, acrescenta: "Foi igualmente uma oportunidade para valorizarmos os produtores e trabalhadores da vinha, que contribuem na sua actividade laboral para a preservação da paisagem e do nosso reino maravilhoso".

A gala será um momento de homenagem aos viticultores, escritores e individualidades do panorama nacional que, nas suas áreas, contribuíram directamente para o desenvolvimento da região e foram parceiros da Cidade Europeia do Vinho.

Serão homenageados os "obreiros do Douro", ou seja, os mais de 23 mil vitivinicultores que "trabalham a vinha e o vinho no Douro e são promotores económicos indispensáveis para o sucesso da região".

E será também destacado o papel que os escritores do Douro tiveram e têm na afirmação do território, pelo que serão homenageados, entre outros, e a título póstumo, Miguel Torga, Aquilino Ribeiro e Guerra Junqueiro.

"A gala de encerramento será um momento em que reviveremos um ano de intensa promoção do Douro, de afirmação da região no panorama nacional e internacional, através de mais de 600 actividades que englobaram conferências, workshops, espectáculos e provas de vinho nos 19 municípios do nosso território", salienta Carlos Silva Santiago.

Um dos momentos altos do Douro Cidade Europeia do Vinho 2023 foi a celebração, por escolha do Presidente da República, do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na cidade do Peso da Régua, no distrito de Vila Real.

O objectivo do evento programado para sábado é lembrar "todos aqueles que, com a sua acção, conseguiram elevar o nome do Douro, fazendo jus ao lema da candidatura duriense "All Around Wine, All Around Douro" (tudo à volta do vinho, tudo à volta do Douro).

"Uma marca que afirmámos em Portugal e na Europa e que contribuiu directamente para o desenvolvimento do nosso território", defende o autarca e presidente da CIM Douro.

A gala contará com a presença de artistas como Áurea e Maro e com a Orquestra do Conservatório Regional de Música de Ferreirim, do concelho de Sernancelhe. Incluirá ainda outros momentos musicais e artísticos com grupos da região.

A distinção da Cidade Europeia do Vinho 2023 foi atribuída pela Rede Europeia das Cidades do Vinho (RECEVIN) e tem como objectivo promover o vinho e respectivos produtores nos países associados, assim como território europeu e internacional.

Nesta gala, segundo a organização, pretende-se assinalar também a passagem de testemunho do Douro para vários municípios da região de Piemonte, Itália, que em 2024 ostentará o título de Cidade Europeia do Vinho.