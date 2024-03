Fábrica de baterias para carros eléctricos que a CALB quer erguer em Sines representa 75% do investimento directo estrangeiro angariado pela AICEP em 2023, um ano com 14 projectos industriais.

Apesar de 2023 ter sido um ano com menos projectos de investimento directo estrangeiro (IDE) do que 2022, Portugal angariou no ano passado mais IDE de cariz industrial do que no ano precedente. Num ano recorde para a agência pública que apoia a captação de IDE, o país assegurou 14 novos projectos industriais financiados a partir de fora, mais três do que em 2022. No total, prometeram criar 3555 postos de trabalho no país.