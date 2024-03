“Nunca senti que ser mulher fosse uma desvantagem”

Maria Cândida da Rocha e Silva deu cartas no sistema financeiro dos anos de 1980, onde os homens imperavam. Aos 65 anos, em plena crise do subprime, decidiu criar um banco

É uma história de vida improvável. Maria Cândida da Rocha e Silva, 79 anos, nasceu no seio de uma família abastada do Norte, mas sempre recusou a condição de dependência em relação à fortuna e à família. Esteve em Angola, trabalhou na casa de câmbios do pai, enfrentou o seu encerramento no ano quente de 1975 e em 1980 decidiu concorrer a um lugar de corretora na Bolsa do Porto que a lei definia como “trabalho viril”. Atravessou a era de ouro do mercado de capitais e da explosão do nervo industrial do Norte, nos anos de 1980, adaptou-se à mudança dos tempos e, em vésperas de se reformar, lançou o Banco Carregosa, ao qual ainda preside.