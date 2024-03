Uma “manif” contra o “caos”

Venho apelar a uma grande manifestação nacional de todos quantos viveram situações de sucesso no diagnóstico, no tratamento e qualidade de atendimento no SNS.

Sabiam que a maioria das pessoas é saudável?

Apesar de se falar tanto em doenças, a verdade é que, como podemos ler no relatório “Estado da Saúde na União Europeia” de 2021, “41% dos portugueses com idade igual ou superior a 16 anos comunicaram sofrer de pelo menos uma doença crónica”. Custa a acreditar!...

É muito? É pouco? É uma questão de opinião, mas o facto é que somos mais os saudáveis do que os doentes.

Não sabemos se as frequentes notícias sobre doenças são postas a circular por razões comerciais ou promocionais, mas que as há, há!

A perceção generalizada, junto da opinião pública, de que vivemos rodeados de doenças por todos os lados é, talvez, uma boa explicação para a atual disseminação da palavra “caos”. Sim, está instalada uma perceção inabalável – o SNS vive num caos! É o que dizem os jornalistas e os comentadores, os políticos e os candidatos, os doentes e os saudáveis. "Todo o mundo" fala em caos e Ninguém sabe do que fala!

Todos conhecemos casos no SNS que não correm bem, às vezes correm mesmo muito mal. Falamos menos de casos que correm bem. Porém, insistir na tese do caos soa aos ouvidos dos reais utentes dos serviços públicos como uma generalização tão abstrusa como a tese do mundo maravilhoso.

Temos visto manifestações públicas de protesto apelando ao fim do caos. As sondagens de opinião pública refletem, em circuito fechado, a opinião preparada.

Afirmar ou negar que há caos no SNS necessita, convenhamos, da prova dos factos.

Venho, por isso, sugerir que se realize um estudo controlado, em modo científico, que encontre indicadores fiáveis sobre o funcionamento atual do serviço público de saúde, evitando, desde logo, o mais incómodo dos vieses de amostra. Isto é, questionar apenas os reais utilizadores, excluir as pessoas que ouvem dizer…

Venho, assim, apelar a uma grande manifestação nacional de todos quantos viveram situações de sucesso no diagnóstico, no tratamento e qualidade de atendimento no SNS. Não será uma manifestação de protesto – será, isso sim, um agradecimento a todos/todas os/as profissionais de saúde que diariamente dão o melhor de si e trabalham eficientemente, ordeiramente, empaticamente no nosso SNS.

Venho, então, propor que quem tiver tido, nos últimos tempos, conhecimento direto de um contacto com o SNS de que guarde boa memória e, sinceramente, possa desmentir o caos, envie uma simples mensagem para a Direção Executiva do SNS (https://www.sns.min-saude.pt/fale-connosco/)​, “Obrigado, SNS”.

Vamos ver quantos somos!

