Fim-de-semana na TV: mais Planeta Terra, canções várias e muitos filmes oscarizados

CINEMA

Nas Margens

TVCine Emotion, sábado, 20h02

Em Madrid, várias pessoas enfrentam o dia que mudará a sua vida para sempre. Azucena tem de evitar a todo o custo ser despejada, por ter dificuldades em pagar a renda com a miséria que ganha a trabalhar num supermercado. Rafa, advogado e activista, tenta encontrar a mãe de uma menina levada pelos serviços sociais antes que lhe seja retirada a custódia. Teodora, já idosa, tenta contactar o filho, que a evita por vergonha de ter investido todas as economias num negócio que os arruinou.

O argentino Juan Diego Botto realiza este drama sobre pobreza e desesperança – mas também sobre solidariedade – segundo um argumento co-escrito com a mulher, Olga Rodriguez. Botto também integra o elenco principal, ao lado de Luis Tosar, Adelfa Calvo, Christian Checa, Aixa Villagrán, Ame Aneiro e Penélope Cruz.

Esta última reaparece logo a seguir, às 21h45, em L’Immensità - Por Amor, um drama familiar de Emanuele Crialese, passado nos anos 1970, em torno de um casal em crise que se muda para Roma com os três filhos – um deles, a lidar com disforia de género.

Silêncio

Star Movies, sábado, 21h15

Portugal, 1633. Quando a Companhia de Jesus recebe a notícia de que o missionário Cristóvão Ferreira terá renunciado publicamente à fé cristã, dois dos seus fiéis discípulos partem para o Japão para o confirmar. Martin Scorsese assina este drama histórico baseado no best-seller escrito, em 1966, pelo japonês Shusaku Endo. O elenco inclui Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson e Tadanobu Asano.

A Espada e a Rosa

RTP2, sábado, 23h18

Primeira longa-metragem de João Nicolau, com Manuel Mesquita como protagonista e participações de Michael Biberstein, José Mário Branco e Luís Miguel Cintra. A viver sozinho em Lisboa com o seu gato Maradona e farto dos seus dias rotineiros, Manuel abandona tudo e parte à aventura numa caravela portuguesa do século XV, de nome Vera Cruz. Aí, vai reencontrar uma tripulação de piratas, seus amigos de longa data. Mas uma traição vem abalar a lógica daquele grupo inusitado. Nas palavras do realizador, este é “um filme musical que aborda e saqueia utopias”. “Um itinerário da perdição”, acrescenta.

Melodia Interrompida

TVCine Edition, domingo, 7h35

O biopic da cantora lírica australiana Marjorie Lawrence, que Curtis Bernhardt realizou em 1955, que teve a memorável Eleanor Parker no papel principal e que ganhou o Óscar de melhor argumento (para William Ludwig e Sonya Levien), abre mais uma maratona de filmes que receberam estatuetas douradas. A seguir, vêm O Candidato (às 9h25), Filadélfia (11h), Jerry Maguire (13h), Melhor É Impossível (15h15), Era Uma Vez em… Hollywood (17h30), Judy (20h05), A Baleia (22h) e Morrer em Las Vegas (23h55).

1917

Hollywood, domingo, 21h30

O Hollywood entra em contagem decrescente para os Óscares com a emissão de um filme galardoado por noite, até à entrega dos prémios, a 10 de Março. O primeiro é este drama de guerra escrito e dirigido por Sam Mendes, inspirado numa história contada pelo avô paterno do realizador, que serviu na I Guerra Mundial. Além de ter arrecadado três prémios da Academia de Hollywood, ganhou dois Globos de Ouro e sete BAFTA. George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburc, Colin Firth e Benedict Cumberbatch formam o elenco.

O especial Semana dos Óscares continua segunda-feira com Tenet e, nos dias seguintes, com O Grande Gatsby, Minari, O Clube de Dallas, Moonlight, King Richard: Para Além do Jogo e Dune - Duna: Parte Um, sempre à mesma hora.

Jogos de Prazer

Star Movies, domingo, 23h24

Eddie Adams (Mark Wahlberg) vive com a família nos arredores de Los Angeles. O pai (Lawrence Hudd) quase não fala; a mãe (Joanna Gleason) está sempre a acusar o filho de falhado. E Eddie vai trabalhando a lavar loiça num bar da moda. Um dia, Jack Horner (Burt Reynolds), realizador de filmes pornográficos, descobre os atributos físicos do adolescente e oferece-lhe uma oportunidade. Eddie aceita, muda o nome para Dirk Diggler e deixa-se seduzir por aquele ambiente, deslumbrado pelo sonho de vingar como actor.

Com argumento e realização de Paul Thomas Anderson, o filme foi nomeado para três Óscares e deu a Reynolds o Globo de Ouro de melhor actor secundário.

DOCUMENTÁRIOS

Concorde: A História Não Contada

RTP2, sábado, 17h36

A história do avião comercial supersónico é contada nesta série de quatro episódios, emitida semanalmente a partir deste sábado. Vai desde a corrida à construção do primeiro aparelho do género entre grandes potências dos anos 1960 (EUA, União Soviética e o consórcio franco-britânico que haveria de produzir o Concorde) até ao acidente que vitimou 113 pessoas no ano 2000 e acabaria por levar à paralisação do modelo.

Planeta Terra II

Odisseia, domingo, 16h

Neste Dia Mundial da Vida Selvagem, o Odisseia acolhe o segundo capítulo da premiada megaprodução documental apresentada David Attenborough e timbrada pela BBC, que já tinha quatro Emmys no currículo e ganhou mais dois com esta “sequela”. Ficou pronta em 2016, dez anos depois da primeira, distância temporal correspondente a uma evolução tecnológica que permitiu captar ainda com mais pormenor e definição imagens da vida em todo o planeta.

Neste domingo, vão para o ar os primeiros dois (de seis) episódios, dedicado a ilhas e montanhas. Depois, é emitido um por semana, em viagem por selvas, desertos, pradarias e cidades.

MÚSICA

Festival da Canção

RTP1, sábado, 21h12

Directo. Buba Espinho (com O farol), Cristina Clara (Primavera), Leo Middea (Doce mistério), Filipa (You can’t hide), João Couto (Quarto para um), Huca (Pé de choro), No Maka com Ana Maria (Aceitar), Maria João (Dia), Rita Onofre (Criatura) e Silk Nobre (Change) concorrem à segunda semifinal.

Os escolhidos encontrarão os semifinalistas da primeira ronda – Rita Rocha, Nena, Perpétua, Iolanda, João Borsch e Noble – na final de 9 de Março, de onde sairá o representante de Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, em Maio, na cidade sueca de Malmo.

Snarky Puppy ao vivo no Baloise Session

RTP2, domingo, 23h25

Os Snarky Puppy são um grupo de músicos de Brooklyn reunidos sob a liderança de Michael League, que descreve o seu projecto predominantemente de jazz como “uma banda pop que improvisa muito, sem vozes”. Aqui, assistimos à sua passagem pelo festival suíço Baloise Session, em Novembro de 2022, pouco depois de terem lançado o álbum Empire Central e de, graças a ele, terem juntado mais um Grammy ao currículo.

ESPECTÁCULO

Obscuro Domínio

RTP2, sábado, 22h24

Homenagem a Eugénio de Andrade (1923-2005), criada por Daniel Gorjão no centenário do nascimento do poeta. Os intérpretes são os performers André Loubet, Duarte Melo e Nuno Nolasco, com Máximo ao piano. O título vem de Obscuro Domínio, o livro de 1971 em que aparecem poemas como Ariadne ou Arte de navegar. O espectáculo teve a sua primeira apresentação na ModaLisboa, em Outubro do ano passado.

INFANTIL

A Casa Fantasma (VP)

Nos Studios, sábado, 9h35

Na véspera do Dia das Bruxas, três miúdos descobrem uma casa que parece ter vida própria e engolir tudo e todos os que se aproximam. Animado em 3D e estreado em 2006, foi o primeiro filme de Gil Kenan e contou com produção executiva de Steven Spielberg e Robert Zemeckis.

Os Sete Anões e os Sapatos Mágicos (VP)

SIC Kids, domingo, 17h13

Imortalizado pelos irmãos Grimm no século XIX, o famoso conto de fadas de Branca de Neve ganhou, em 2019, uma nova versão neste filme de animação sul-coreano dirigido por Sung-ho Hong, em colaboração com Moo-Hyun Jang e Young Sik Uhm como co-realizadores.

Nesta paródia à história original, uns príncipes foram transformados em anões e sabem que só o beijo da mulher mais bonita do mundo pode quebrar o feitiço. Acontece que, por essa altura, uma princesa encontra na árvore encantada da madrasta uns sapatos vermelhos mágicos que fazem dela a mais linda das donzelas – o que, obviamente, a coloca na mira dos anões.