Taylor Swift chega às salas de aula das Filipinas

Universidades norte-americanas como Harvard, Stanford e Berklee College of Music já ofereceram cursos sobre a cantora.

A loucura com Taylor Swift chegou às salas de aula da capital das Filipinas, com uma universidade de primeira linha a lançar um curso de estudos sobre celebridades que examina a cantora e o seu impacto na cultura pop global.

Numa altura em que a artista visita a Ásia, mais de 300 estudantes inscreveram-se para a disciplina opcional na Universidade das Filipinas, em Manila, preenchendo as vagas limitadas em poucos minutos e levando a administração escolar a lançar uma aula extra.

"Vamos tratar Taylor Swift como uma celebridade, o que significa que vamos olhar para ela a partir da lente de várias formas de pensar, tais como a intersecção de sexo, género e classe", explica Cherish Brillon, professora do departamento de comunicação, após a primeira aula.

Apelidando-se como uma Swiftie, nome como são popularmente conhecidos os fãs da cantora, Brillon diz que o curso irá também debruçar-se sobre a imagem de Swift nos media e a forma como é vista nas Filipinas como uma figura "transnacional".

Algumas das duas dúzias de estudantes que marcaram presença no novo curso usavam artigos de Swift e adornavam os seus cadernos e computadores portáteis com autocolantes com a cantora vencedora de 14 prémios Grammy.

"Gostaria de aprofundar as questões sociais que enfrentamos em relação a Taylor Swift", justifica a estudante Shyne Cañezal, uma Swiftie desde a escola primária.

Universidades norte-americanas como Harvard, Stanford e Berklee College of Music já ofereceram cursos sobre Swift, abordando a escrita de canções e abordagens literárias à sua discografia, entre outros tópicos.

Swift vai apresentar seis espectáculos esgotados da "Eras Tour" em Singapura, a sua única paragem no Sudeste Asiático, de 2 a 9 de Março. Mais de 300.000 bilhetes foram vendidos aos fãs que fizeram fila durante a noite sob o calor tropical.