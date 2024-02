Desemprego estabiliza em 6,5% no arranque do ano

A taxa de desemprego terá estabilizado em 6,5% em Janeiro de 2024. Os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para uma estabilização do desemprego face ao mês anterior e para um decréscimo de 0,5 pontos percentuais em relação a Janeiro de 2023.

À semelhança do que acontece desde Fevereiro de 2023, no arranque de 2024, a taxa de desemprego continua abaixo dos 7%. O ano de 2023 começou com uma taxa mensal de 7% em Janeiro, mas logo no mês seguinte recuou para 6,9%, tendo atingido o valor mais baixo nos meses de Verão (6,3% em Junho, Julho e Agosto). Em Setembro, voltou a subir para 6,6% e, em Outubro, 6,7% da população activa estava desempregada, valor que recuou para 6,6% em Novembro e para 6,5% em Dezembro. Na viragem para o novo ano, a taxa de desemprego manteve-se nos 6,5%.

As estatísticas divulgadas nesta quinta-feira dão conta da existência de 347 mil desempregados em Portugal, número que aumentou 0,4% face a Dezembro e recuou 5,9% em relação ao período homólogo.

A taxa de subutilização do trabalho, um indicador mais abrangente e que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inactivos à procura de emprego mas não disponíveis, assim como os inactivos disponíveis e que não procuram emprego, teve um comportamento semelhante ao da taxa de desemprego.

Este indicador foi estimado em 11,6%, mantendo-se inalterado relativamente ao mês anterior e tendo diminuído 0,5 pontos percentuais face ao arranque de 2023.

O INE dá conta de uma recuperação do emprego. Em Janeiro, a população empregada totalizava 4,988 milhões de pessoas, registando uma subida de 0,7% em relação ao mês anterior e de 2% em relação ao mês homólogo.

Estes dados relativos ao arranque de 2024, são resultado também da evolução registada na população activa e inactiva.

A população activa, refere o INE, “aumentou 76,1 mil (1,4%) em relação a Janeiro de 2023 pelo facto de o acréscimo da população empregada (97,8 mil ou 2%) ter mais do que superado o decréscimo da população desempregada (21,7 mil ou 5,9%)”. Já a população inactiva aumentou 1%.

As estatísticas definitivas relativas ao mês de Dezembro dão conta um aumento de 1,6% da população activa face ao período homólogo (Dezembro de 2022), enquanto a população inactiva recuou 1,9%. Já o emprego aumentou 1,8%.

“Estes resultados determinaram", diz o INE, que a taxa de desemprego se tenha situado em 6,5% em Dezembro de 2023, com uma "variação negativa de 0,1 pontos percentuais em relação a Novembro de 2023 e de 0,2 pontos percentuais relativamente a Dezembro de 2022”, lê-se no boletim estatístico do INE.

A taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 11,6%, o que representa um recuo tanto na comparação com o mês anterior (0,1 pontos percentuais) como em relação ao período homólogo (0,7 pontos percentuais).

Estes dados são ajustados de sazonalidade, o que significa que o INE desconta as flutuações sazonais do mercado de trabalho.