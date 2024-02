INE: quase metade dos desempregados portugueses estão em risco de pobreza

Dados do Instituto Nacional de Estatística demonstram que 10% da população empregada está em risco de pobreza. Taxa agravou-se para os desempregados, atingindo quase metade desta população.

O risco de pobreza diminuiu entre os portugueses que trabalham, mas agravou-se na população desempregada. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta terça-feira, quase metade (46,7%) dos desempregados em Portugal estão em risco de pobreza, verificando-se neste grupo intensidades de pobreza e de desigualdade na distribuição do rendimento "muito elevadas". Aliás, a taxa de risco de pobreza verificada foi, em 2022, cinco vezes a da população empregada (que ficou pelos 10%). Feitas as contas, por comparação a 2021, o risco de pobreza para a população desempregada aumentou em mais 3,3 pontos percentuais.

São números que retomam a ordem de valores de 2020, quando este indicador se fixava nos 46,5% da população neste grupo. Também para a população inactiva a taxa de pobreza aumentou entre 2021 e 2022: mais 0,5 pontos percentuais entre as pessoas reformadas e mais 3,4 pontos percentuais para outras situações de inactividade. No total, este indicador situou-se nos 15,4% para a população reformada e de 31,2% para as restantes pessoas inactivas.

Em sentido inverso, a taxa de risco de pobreza para a população empregada diminuiu relativamente a 2021, confirmando o decréscimo já observado no ano anterior (menos 0,9 pontos percentuais em 2021 e menos 0,3 em 2022), conforme indicam os resultados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICOR)​, promovido pelo INE.

De acordo com esses resultados, 17,% das pessoas estavam em risco de pobreza em 2022. Entre a população empregada, os dados revelam que a pobreza é menor para os indivíduos empregados no sector público e para os indivíduos muito satisfeitos com o emprego.

Os resultados do ICOR permitem a análise do risco de pobreza contextualizada pela relação dos indivíduos com 18 e mais anos com o mercado de trabalho e considerando que o limiar de pobreza correspondeu, em 2022, a 7095 euros.