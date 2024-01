Taxa de desemprego estabilizou nos 6,6% em Dezembro

Dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística apontam para uma estabilização do desemprego e do emprego face a Novembro. Na comparação com 2022, os indicadores melhoraram.

A taxa de desemprego terá estabilizado nos 6,6% em Dezembro de 2023, mantendo o valor de Novembro e recuando ligeiramente face ao período homólogo (6,7%). O emprego também teve uma variação quase nula face ao mês anterior, mas na comparação com 2022 aumentou 1,7%.

Os dados provisórios divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) dão conta da existência de 347,4 mil desempregados em Dezembro, número que se manteve praticamente inalterado em relação a Novembro e que diminuiu 1,2% em relação ao ano anterior.

À semelhança do que tem vindo a acontecer desde Fevereiro do ano passado, em Dezembro a taxa de desemprego continuava abaixo dos 7%. O ano de 2023 começou com uma taxa mensal de 7% em Janeiro, mas logo no mês seguinte recuou para 6,9%, tendo atingido o valor mais baixo nos meses de Verão (6,3% em Junho, Julho e Agosto). Em Setembro, voltou a subir para 6,6% e em Outubro 6,7% da população activa estava desempregada. Nos dois últimos meses de 2023, o desemprego estabilizou em 6,6%.

A taxa de subutilização do trabalho — que dá uma ideia mais abrangente do desemprego porque agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inactivos à procura de emprego mas não disponíveis, assim como os inactivos disponíveis e que não procuram emprego — recuou pelo segundo mês consecutivo.

Em Outubro, este indicador situava-se em 11,8%, mas em Novembro caiu para 11,7% e, em Dezembro, para 11,6%.

Tanto a população activa quanto a população empregada mantiveram-se praticamente inalteradas em relação a Novembro. Contudo, quando se compara com Dezembro de 2022, verificou-se um aumento. O INE aponta para a existência de 5,297 milhões de activos (mais 1,5% do que no período homólogo), enquanto a população empregada ascendia a 4,940 milhões de pessoas (uma subida homóloga de 1,7%).

Os dados agora divulgados são ajustados de sazonalidade, o que significa que descontam as flutuações sazonais do mercado de trabalho e que podem ser influenciadas pelo Natal, pelo Verão ou por outros fenómenos.

Os indicadores do emprego e do desemprego em Portugal registaram, desde 2013 até 2020, uma melhoria muito significativa, com aumentos na população empregada (que passou de valores próximos dos 4,2 milhões para perto de cinco milhões) e diminuições da taxa de desemprego (que caiu de mais de 16% para menos de 7%). Desde a pandemia, estes indicadores estabilizaram, num cenário de crescimento económico menos forte.