PAN puxa pelo seu ADN e arranca campanha com os animais de companhia

Seis cães e menos de três dezenas de pessoas estiveram na caminhada que marcou o primeiro dia da campanha eleitoral do PAN – Pessoas-Animais-Natureza, que ocorreu ao início da tarde deste domingo, em Lisboa. A chuva e as nuvens negras pareciam ameaçar aquilo a que o partido chamou “cãominhada” (uma caminhada com cães), mas uma aberta permitiu aos militantes distribuírem alguns panfletos pelo recinto do Parque das Nações e junto ao rio, numa arruada sem muita energia e coreografada para a comunicação social.

