Inês Sousa Real fracturou ombro, mas quer fazer debates e a campanha que for possível

A porta-voz do PAN sofreu uma queda e fracturou o ombro. Apesar da lesão, vai continuar com os seus compromissos, incluindo o debate desta terça-feira.

Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, sofreu uma queda esta segunda-feira e fracturou o ombro. Apesar da lesão, a líder do partido participou no debate do final da noite, contra André Ventura, presidente do Chega, e quer estar nos restantes oito debates televisivos em que tem presença prevista.