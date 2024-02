Donald Trump garante vitória na Carolina do Sul, estado natal de Nikki Haley

Donald Trump derrotou com facilidade a adversária Nikki Haley na disputa republicana da Carolina do Sul que terminou ao início da madrugada de domingo (hora de Lisboa), com com 59,8% dos votos contra 39,5% de Haley, quando estavam apurados 99% dos votos, de acordo com a Edison Research. O ex-Presidente reforçou assim a sua sequência de vitórias rumo a uma terceira indicação como candidato presidencial.

