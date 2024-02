Na sua Carolina do Sul, Haley tenta encontrar razões para não ceder a Trump

A acreditar nas sondagens e na palavra de Nikki Haley, a eleição primária do Partido Republicano na Carolina do Sul, que se realiza neste sábado, tem dois resultados garantidos: Donald Trump vai vencer de forma clara, com 30 pontos de vantagem sobre a sua principal adversária, e Haley vai manter-se na corrida, apesar de sofrer uma derrota estrondosa no estado onde nasceu e que a elegeu duas vezes como governadora.

