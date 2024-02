O hotel Art Legacy traz mais luxo e muita cor a Lisboa

Entrar no Art Legacy, em plena Baixa de Lisboa, é entrar num catálogo da Moooi com as suas cores sumptuosas, iluminação, decoração e mobiliário de luxo. O edifício, que em tempos era de escritórios e pertencia à Companhia de Seguros Sagres, é o último projecto do Grupo AT, conhecido pela cadeia My Story Hotels, entre outros projectos. Mas, antecipa Carlos Faustino, director-geral desta unidade, há pelo menos mais um hotel como o Art Legacy na calha, não revelando onde, nem quando abrirá. Só promete que será numa "localização premium".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt