Queens of the Stone Age confirmados no CA Vilar de Mouros

O festival CA Vilar de Mouros, que este ano se realiza entre os dias 21 e 24 de Agosto, anunciou esta quinta-feira a sua primeira confirmação: os Queens of the Stone Age, uma das maiores e mais importantes bandas de rock dos últimos 20 anos. O grupo liderado pelo guitarrista e vocalista Josh Homme apresenta-se logo no dia inaugural e prepara-se assim para actuar em Portugal dois anos seguidos: em Julho de 2023, os norte-americanos subiram ao palco do festival Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés.

A banda que é há já alguns anos composta por Homme, Troy Van Leeuwen (guitarras e teclas), Michael Shuman (baixo), Dean Fertita (teclas e guitarras) e Jon Theodore (bateria) – é a formação mais duradoura de um grupo que também já contou com os contributos de Dave Grohl, Mark Lanegan ou Nick Oliveri, por exemplo –, lançou em Junho de 2023 In Times New Roman…, o seu oitavo álbum de estúdio e primeiro em seis anos.

Foi editado na sequência de um período turbulento para Josh Homme, que protagonizou com a também artista musical Brody Dalle uma separação acidentada, marcada por acusações mútuas de violência doméstica e violência para com os filhos menores. Homme também teve, em tempos recentes, de enfrentar um diagnóstico de cancro, do qual entretanto já estará a recuperar, segundo o próprio.

Os Queens of the Stone Age são a banda que o californiano formou após a dissolução do seu primeiro grupo (os Kyuss, banda de culto do designado stoner rock) e o final do seu breve envolvimento, enquanto membro adicional ao vivo, com os Screaming Trees, importante grupo do grunge de Seattle que tinha como vocalista o seu futuro colaborador regular Mark Lanegan.

Os Queens viriam a ocupar um lugar de grande relevo no campo do rock alternativo do início dos anos 2000, com álbuns celebrados como Rated R (2000) e Songs for the Deaf (2002). Deste último projecto, espécie de disco conceptual que imagina uma viagem de carro pelo deserto californiano, fazem parte temas como No one knows, o maior sucesso do grupo em termos comerciais, Song for the dead, implacável assalto sónico que costuma marcar o final dos concertos do grupo, You think I ain’t worth a dollar, but I feel like a millionaire, talvez a mais icónica das músicas da banda que contêm os gritos de Nick Oliveri, ou Go with the flow, outro single conhecido de um público mais alargado.

O trio de álbuns especialmente aclamados por críticos e fãs completa-se com ...Like Clockwork, por vezes fantasmagórico disco de 2013.

Além de frontman dos Queens of the Stone Age, Josh Homme foi o co-fundador, com Jesse Hughes, dos Eagles of Death Metal, banda de garage/boogie/hard rock (e não de death metal, como o nome poderia fazer pensar) que em Novembro de 2015 estava a tocar no Bataclan quando a sala de espectáculos francesa foi alvo de um ataque terrorista. Os músicos escaparam ilesos, mas o incidente provocou mais de uma centena de mortes.

O CA Vilar de Mouros afirma em comunicado de imprensa que passaram cerca de 70 mil pessoas pela edição do ano passado, que contou no alinhamento com Limp Bizkit, The Prodigy e James, por exemplo. Os bilhetes, que se encontram à venda exclusivamente na plataforma SeeTickets, custam 53,50 (passe diário) ou 133,75 euros (passe geral).