No meio do caos, os Queens of the Stone Age tentam renascer

Após o boogie, e numa altura turbulenta para Josh Homme, surgem as “guitarras barulhentas” de In Times New Roman..., novo disco. É o regresso “àquilo em que somos bons”, diz-nos Troy Van Leeuwen.

“Josh Homme não está a passar um bom bocado.” Foi assim que, em Julho de 2013, o jornalista do PÚBLICO Mário Lopes começou um texto sobre os Queens of the Stone Age e ...Like Clockwork, álbum que então o grupo californiano havia acabado de lançar. Porquê essa frase de abertura, num trabalho que o Ípsilon levou à sua capa? Porque o regresso do músico ao activo estava a acontecer apenas alguns anos após um problema de saúde grave. Uma infecção deixou-o perigosamente perto da morte e, depois, fê-lo passar três meses de cama.