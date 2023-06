Os Queens of the Stone Age simplificam a equação

Álbum de rock irritado, claramente marcado pelo acidentado divórcio que separou Josh Homme da ex-mulher Brody Dalle, In Times New Roman... vai abrindo a porta a inesperados momentos de fulgor.

Uma guitarra dilacerante, mesmo mergulhada em distorção, anuncia a chegada do novo álbum dos Queens of the Stone Age. O antecessor Villains, de 2017, não deixou de ser uma banda rock a fazer um álbum rock, mas foi o grupo no seu modo mais descontraído. Até aqui, tudo certo. Nenhum grupo de sucesso merece estar condenado a nunca poder ir além do som que o tornou conhecido. O problema é que, salvo alguns momentos mais inspirados, os Queens nunca pareceram sentir-se imensamente confortáveis com a fatiota que experimentaram nesse disco. In Times New Roman... não demora muito tempo a despir essa roupa.