Best of Wine Tourism destaca oito projectos da “capital” portuguesa

São oito os projectos em Portugal destacados nos prémios Best of Wine Tourism, uma organização das Great Wine Capitals, uma rede mundial de capitais de grandes vinhedos que pretende, com estas distinções, "celebrar a inovação e a excelência no enoturismo nas maiores regiões vinícolas do mundo", entre as quais o Porto (única cidade portuguesa na rede), sendo a Quinta do Bomfim — e a sua Merenda na Vinha — a única vencedora de uma categoria em termos globais (Arquitectura e Paisagem) de entre as onze "capitais" integradas na rede, que agora entregou as distinções.

No coração do Douro, a quinta da família Symington é referida pelo seu "património incomparável" e pela "experiência inesquecível" que oferece aos seus visitantes e que se materializa na adega, nas vinhas, no antigo armazém, nas provas de vinhos e, mais recentemente, no espaço dedicado a piqueniques com vistas para o rio "onde as pessoas podem desfrutar de uma vista deslumbrante num espaço onde a natureza se destaca".

A Merenda na Vinha é uma proposta especialmente desenvolvida pela equipa da Casa dos Ecos e do Bomfim 1896 by Pedro Lemos, os restaurantes da Quinta do Bomfim.

Entre os vencedores por região figuram duas caves de Vila Nova de Gaia (a da Graham's, na categoria Serviços de Enoturismo, e a da Cockburn's, na categoria Arte & Cultura), um restaurante (Seixo by Vasco Coelho Santos), a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, em Sabrosa (categoria Alojamento), o projecto Six Senses Douro Valley, em Lamego (categoria Práticas Sustentáveis ​​de Enoturismo), e a Escola de Vinho do WOW, em Gaia. Através do voto dos utilizadores, e na categoria Serviços de Enoturismo, destacou-se a Quinta de Soalheiro, em Melgaço.

Os prémios regionais foram entregues esta segunda-feira à noite numa gala que teve lugar na Casa da Música, no Porto, precisamente onde decorre a Wine & Travel Week, evento internacional da Essência Company em parceria precisamente com a Great Wine Capitals, que antecede a 20.ª Essência do Vinho — Porto.