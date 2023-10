O terraço duriense de Vasco Coelho Santos que nos transporta para um filme italiano

É só mesmo o nosso imaginário cinematográfico a levar-vos até aos terraços das cantinas da Toscana. Tudo o resto é Douro, louvado seja o Douro. O Seixo by Vasco Coelho Santos, na Quinta do Seixo, a escassos minutos de carro do Pinhão, é um dos projectos gastronómicos mais interessantes da região demarcada neste momento. Celebrou um ano em Setembro e é uma parceria entre o chef portuense e a Sogrape, proprietária da quinta-berço dos vinhos do Porto da Sandeman.

O inspirador e imersivo terraço do Seixo, criado onde até 2005 existiam cubas de vinho (também elas ao ar livre, cobertas por uma espécie de telheiro), é atributo que quase rivaliza com a maravilhosa cozinha de Vasco Coelho Santos. No detalhe e na ligação ao território está, de resto, a finura da sua proposta no Douro. O que aproxima este dos outros projectos do chef (Euskalduna Studio — uma estrela Michelin desde o ano passado —​, Semea, Ogi, entre outros)? "Todos seguem uma linha de comida de que gosto. No Seixo a grande diferença é mesmo a vertente mais tradicional do menu", explica o próprio ao Terroir.

Interiores e exterior do restaurante foram desenhados pelo arquitecto Paulo Lobo. Rodeadas por oliveiras e por grandes vasos de terracota com plantas e arbustos autóctones do Douro (também os vemos no meio das vinhas da Quinta do Seixo, cujo Percurso de Biodiversidade foi distinguido pelas Nações Unidas em Dezembro), há mesas de madeira a fazer lembrar as de um parque de merendas e cadeiras de realizador almofadadas, num ambiente em que brilham a gastronomia, os vinhos e a natureza bruta do Douro esculpida nos últimos 200 anos pela teimosia do Homem.

De dia, ali sentados, à sombra de uma esteira gigante, na margem esquerda do Douro, avistamos, do lado de lá do rio, outra quinta da mesma empresa, a Quinta do Porto. No breu da noite, um conjunto de discretos aquecedores aquece as noites já frescas do Outono. Atrás de nós, fica o edifício do restaurante, um corpo comprido e rústico pintado de ocre, que já foi camarata e cantina dos trabalhadores da quinta. Lá dentro, a decoração de interiores procurou conforto e seguiu o look de outros espaços de enoturismo da Sogrape.

Foto As mesas do Seixo by Vasco Coelho Santos fazem lembrar as de um parque de merendas Direitos Reservados

Foto No Seixo, a paisagem duriense rivaliza com a gastronomia do chef portuense Direitos Reservados

Venha a gastronomia e venham os vinhos. Para começar, e para molhar o pão de massa mãe, chega à nossa mesa o azeite da Casa Ferreira. Feito com azeitonas das oliveiras das várias quintas da Sogrape no Douro, é naturalmente picante e foi engarrafado com um rótulo desenhado propositadamente para a Exposição Universal de Paris em 1900, e agora recuperado.

"Os ingredientes locais estão em todo o menu. Nós tentamos sempre trabalhar com ingredientes de produtores que envolvem os espaços e o Seixo não é excepção. Até na própria quinta temos algumas ervas aromáticas que utilizamos no nosso menu e sobremesas", partilha Vasco Coelho Santos.

Os Vinha Grande rosé e branco, ambos de 2022, da Casa Ferreirinha (a garrafeira do Seixo tem uma centena de referências, na sua maioria vinhos da Sogrape), acompanharam o gaspacho de tomate, fresquíssimo, acidez no ponto, o carapau alimado com salada russa — para o nosso palato, a combinação ganhadora da noite —, a salada de tomate-coração-de-boi, queijo e ameixa — de uma simplicidade fantástica — e a salada de polvo.

O cachaço de porco cozinhado no forno a lenha desapareceu-nos na boca como manteiga num pão acabadinho de torrar. Era assim tão tenra a carne, que acompanhava com batata e, no copo, Touriga Fêmea Tinto 2016 — um varietal de uma daquelas castas raras que estão presentes nas vinhas velhas e cujo potencial já levou a Sogrape a fazer novas plantações.

Mais aromático, igualmente suculento, estava a interpretação que a equipa de Coelho Santos faz do bacalhau à Zé do Pipo. Com um Porto Vintage da Sandeman, de 2015 e com uma evolução que se antecipa belíssima nos próximos "30 a 40 anos", comentava alguém à mesa, foi servida uma torta de chocolate com marmelo, uma variação da torta que está na carta do Seixo.

A vitela com arroz de forno a lenha do Seixo by Vasco Coelho Santos Direitos Reservados O polvo surge mais do que uma vez na carta do Seixo Direitos Reservados A garrafeira do restaurante Seixo, em Tabuaço, no Douro, tem cerca de 100 referências, na sua maioria vinhos da Sogrape Direitos Reservados O gaspacho com tosta de sardinha é uma das entradas Direitos Reservados Paulo Lobo desenhou o espaço do Seixo by Vasco Coelho Santos, na Quinta do Seixo, da Sandeman (Sogrape) Direitos Reservados O chef Vasco Coelho Santos, que em 2022 conquistou uma estrela Michelin com o seu Euskalduna Studio José Sérgio Fotogaleria A vitela com arroz de forno a lenha do Seixo by Vasco Coelho Santos Direitos Reservados

Vasco e a sua equipa tentam que a carta seja fixa, mas não se atrapalham se tiverem de a mudar. "Se não tivermos um produto, conseguimos ter essa versatilidade e alterar um prato do menu", refere o chef, que foi para o Douro a convite da Sogrape e do seu sócio Miguel Moreira, do Parque da Penha. Acrescentando que o "objectivo sempre foi levar a boa comida tradicional e regional para o Douro". "Inspirarmo-nos nesses ingredientes."

O serviço no Seixo é atencioso e do tipo ninja: tenta que não demos por ele (damos, mas pela positiva) e está a encher-nos o copo quando pensamos nisso mas ainda não levantamos os olhos para chamar alguém.

"Tem sido um ano intenso e, essencialmente, de muita aprendizagem. O Douro é completamente diferente do Porto e, consequentemente, há outros desafios. Mas estou feliz por ter aceitado a proposta e sei que estamos apenas no início."

O Seixo abre de terça a sábado, das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23h, e ao domingo, das 12h30 às 16h. O preço médio anda nos 45 / 50 euros, com bebidas. Reservas através do email geral@restauranteseixo.pt ou do telefone 937 021 206.